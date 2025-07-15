Google объединяет Android с ChromeOS — официально

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Google официально подтвердила давно обсуждаемое слияние двух своих операционных систем — ChromeOS и Android. Это важный шаг для компании, которая давно искала способ сделать свою экосистему более целостной. Пока деталей мало, но направление развития уже очерчено.

О планах объединения рассказал президент экосистемы Android Самир Самат в интервью TechRadar. После короткого разговора об опыте использования устройств от Apple — в частности, MacBook Pro и Apple Watch — Самат отметил:

«Я спросил, потому что мы собираемся объединить ChromeOS и Android в единую платформу, и мне очень интересно, как люди используют свои ноутбуки сегодня и что они делают».

К сожалению, интервью, которое охватывало широкий спектр тем, включая Android 16, Gemini и умные очки, больше не вернулось к этому неожиданному анонсу. Итак, пока не понятно, как будет выглядеть новая операционная система, когда она выйдет, и что именно она с собой принесет. Единственное, на что можно надеяться — это попытки Google улучшить опыт использования Android на больших экранах, что может предусматривать расширенную поддержку приложений для ноутбуков или планшетов. Это следует из любопытства Самата относительно того, как люди сейчас используют свои ноутбуки для выполнения работы.

Определенные намеки на объединение ChromeOS и Android были заметны и раньше. Например, можно вспомнить разработку настольного интерфейса Android или активное продвижение ноутбуков на базе ARM. Это создает почву для перехода к новой, универсальной ОС, которая могла бы сочетать мобильную гибкость Android и функциональность десктопной среды ChromeOS.

В то же время очевидно, что этот шаг связан с множеством вопросов для текущих пользователей ChromeOS. В частности неизвестно, как будет выглядеть переход для нынешних пользователей Chromebook, как долго устройства будут получать обновления, сохранится ли характерна 10-летняя долгосрочная поддержка, предоставляемая Google и различными производителями Chromebook. Это слияние также может вызвать проблемы для корпоративных пользователей, особенно для школ, в зависимости от того, как будет осуществляться развертывание.

Пока речь не идет о быстром запуске или точных датах. Но, учитывая ограничения ChromeOS и изменения в аппаратном обеспечении ноутбуков с переходом на ARM, именно сейчас может быть удачный момент для перезагрузки всей мобильной платформы Google.

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Источник: 9to5google, TechRadar