Google выпустила ОС ChromeOS Flex — вторая жизнь старых PC и Mac

14 июля после пяти месяцев в бете состоялся официальный релиз ChromeOS Flex — это, напомним, специальная оптимизированная версия ОС ChromeOS (кстати, теперь ее название пишется вместе без пробела между Chrome и OS), разработанная в первую очередь для компаний и учебных заведений и предназначенная для запуска на старых ПК с Windows и Mac.

В 2020 году Google купила разработчика CloudReady CloudReady — проект операционной системы на базе Chromium OS, предназначенной для реанимации морально и физически устаревших компьютеров Windows и Mac. и именно благодаря этому соглашению появилась ChromeOS Flex. Показательно также то, что Google запустила ChromeOS Flex менее чем через год после релиза Windows 11 — из-за чрезмерно высоких системных требований к оборудованию и плохой коммуникации миллионы более старых ПК остались без актуальной ОС. И Google сделала это после того, как Microsoft потерпела неудачу с облегченной версией Windows с приставкой 10X, которую наконец отменили и разобрали на компоненты. С февраля ChromeOS Flex предлагалась в раннем доступе, а теперь вышла стабильная сборка, предназначенная для широкого круга пользователей. За время тестирования разработчики ChromeOS Flex исправили 600 разных ошибок.

Google уверяет, что ChromeOS Flex можно установить в считанные минуты и обещает, что ОС может нормально работать на устройствах почтенного возраста (до 13 лет). Собственно, уже сертифицировано почти 400 устройств, которые могут без проблем работать с Flex. В официальном списке поддерживаемых устройств преобладают ПК с Windows от Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Toshiba и других OEM-производителей, но в него также вошли некоторые старые Mac, включая модели MacBook 10-летней давности. Для установки ОС необходимо загрузить образ с официального сайта и перенести его на загрузочную USB-флешку.

Google гарантирует поддержку Flex до 2030 года на большинстве совместимых устройств, и только несколько устройств перестанут поддерживаться в 2022 или 2023 годах.

«Каждый день мы работаем над сертификацией, и даже если устройство еще не сертифицировано, вы все равно можете попробовать ChromeOS Flex» Томас Риддл, директор по продуктам, бизнесу и образованию Google

На официально не поддерживаемых устройствах могут возникать незначительные ошибки, проблемы со стабильностью или загрузкой.

В Google отдельно отмечают большой потенциал ChromeOS Flex для корпоративного использования. Недавно одна из крупнейших гостиничных компаний Скандинавии Nordic Choice Hotels стала жертвой хакерской атаки с использованием программ-вымогателей — с помощью Flex администрации удалось восстановить функциональность не менее 2000 компьютеров за 48 часов.

ChromeOS Flex выглядит и работает точь-в-точь как обычная Chrome OS на любом Chromebook – у них общие кодовая база и циклы разработки. Однако обязательно следует учитывать, что есть отдельные компоненты, с которыми ChromeOS Flex либо не может работать, либо Google не проверяла совместимость, в частности устройства для считывания отпечатков пальцев, оптические приводы, ИК-вебкамеры, проприетарные разъемы, ввод стилусом и возможности Thunderbolt. Также возможны проблемы с некоторыми функциями, даже на сертифицированных моделях, таких как Bluetooth, сенсорные экраны, вращение экрана, функциональные клавиши, комбинации клавиш и устройства для считывания SD-карт.

Поэтому в итоге можно сказать, что компьютеры Chromebook, безусловно, доказали миру, что существует мощная альтернатива Windows, особенно в сфере образования, где Chromebook исторически преуспели благодаря сочетанию доступной цены и сервисов Google. Итак, Chrome OS Flex – еще одна альтернатива Windows. И достаточно неплохая, учитывая очень скромные требования к аппаратному обеспечению.

Системные требования Chrome OS Flex