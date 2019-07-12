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Google обновила вкладку «Новости» в поиске, сделав акцент на заголовках и названиях издателей

Google обновила вкладку «Новости» в поиске, сделав акцент на заголовках и названиях издателей

Google обновила вкладку «Новости» в поиске, сделав акцент на заголовках и названиях издателей


Компания Google обновила дизайн вкладки «Новости» для настольной версии своего поискового сервиса. Новая версия отображения жертвует плотностью информации в угоду ясности.

Новый дизайн приближает внешний вид вкладки «Новости» к внешнему виду сайта Google News. Новости теперь отображаются в формате карт, а не в виде списка, что делает заголовки и названия издателей более заметными. Хотя такой подход приводит к тому, что на экране будет помещаться меньше новостей, зато улучшается группировка новостей по темам.

Данное изменение является незначительным с точки зрения функциональных возможностей. Но оно является частью общих усилий компании Google, направленных на повышение качества её новостных продуктов. Также компания стремится найти компромисс в отношениях с издателями новостей, которые жалуются на снижение своих доходов и высказывают опасения из-за засилья низкокачественных источников. Эти нововведения позволят хотя бы частично улучшить ситуацию. Теперь пользователям будет проще идентифицировать источник новости, а соответственно, они будут решать, стоит ли посещать малознакомый ресурс или отдать предпочтение заслуживающему доверие известному новостному сайту.

Google уже приступила к внедрению нового дизайна раздела «Новости», но на его глобальное разворачивание может потребоваться несколько недель.

Источник: The Verge

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