Google обновила вкладку «Новости» в поиске, сделав акцент на заголовках и названиях издателей

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Компания Google обновила дизайн вкладки «Новости» для настольной версии своего поискового сервиса. Новая версия отображения жертвует плотностью информации в угоду ясности.

Новый дизайн приближает внешний вид вкладки «Новости» к внешнему виду сайта Google News. Новости теперь отображаются в формате карт, а не в виде списка, что делает заголовки и названия издателей более заметными. Хотя такой подход приводит к тому, что на экране будет помещаться меньше новостей, зато улучшается группировка новостей по темам.

Over the next couple weeks we’re rolling out a redesigned News tab in Search on desktop. The refreshed design makes publisher names more prominent and organizes articles more clearly to help you find the news you need. Check it out 👇 pic.twitter.com/xa2aZfO4Qd — Google News Initiative (@GoogleNewsInit) 11 июля 2019 г.

Данное изменение является незначительным с точки зрения функциональных возможностей. Но оно является частью общих усилий компании Google, направленных на повышение качества её новостных продуктов. Также компания стремится найти компромисс в отношениях с издателями новостей, которые жалуются на снижение своих доходов и высказывают опасения из-за засилья низкокачественных источников. Эти нововведения позволят хотя бы частично улучшить ситуацию. Теперь пользователям будет проще идентифицировать источник новости, а соответственно, они будут решать, стоит ли посещать малознакомый ресурс или отдать предпочтение заслуживающему доверие известному новостному сайту.

Google уже приступила к внедрению нового дизайна раздела «Новости», но на его глобальное разворачивание может потребоваться несколько недель.

Источник: The Verge