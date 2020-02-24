Google объяснила, почему её приложений нет на новых смартфонах Huawei





На днях Google опубликовала свежее заявление на сайте поддержки, в котором прояснила текущую ситуацию с Huawei. В мае прошлого года правительство США запретило американским компаниям сотрудничать с китайским телекоммуникационным гигантом, в результате чего сервисы и приложения Google не могут быть установлены на новые смартфоны Huawei. По словам компании, у многих пользователей сложилось неправильное понимание того, что сейчас происходит, и какие именно устройства подпадают под запрет.

«Мы продолжали получать ряд вопросов о новых устройствах Huawei (в частности, о новых смартфонах, готовящихся к выпуску, и ранних моделях, вышедших после 16 мая 2019 года, но только сейчас появившихся в продаже в некоторых странах) и о том, можно ли использовать приложения и сервисы Google на этих устройствах. Мы хотели предоставить чёткое руководство тем, кто задаёт эти важные вопросы», – говорится в заявлении Google.

Компания избегает вопросов о том, представляет ли Huawei какую-либо угрозу национальной безопасности США, а все её аргументы сводятся к защите пользователей. Google заявила, что «продолжает работать с Huawei в соответствии с правительственными постановлениями, предоставляя обновления безопасности и обновления приложений и сервисов Google на существующих устройствах и будет это делать, пока это разрешено».

Устройства, вышедшие после 16 мая 2019 года, считаются несертифицированными, поскольку Google не имеет право их сертифицировать из-за запрета. Поисковый гигант предупреждает об опасности при загрузке Gmail, YouTube, Google Play или любого другого программного обеспечения Google из сторонних источников, поскольку не может гарантировать, что они не изменены и не содержат вредоносное ПО. Компания также отговаривает пользователей использовать различные сомнительные методы доступа к сервисам Google.

Источник: The Verge