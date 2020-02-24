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Google объяснила, почему её приложений нет на новых смартфонах Huawei

Google объяснила, почему её приложений нет на новых смартфонах Huawei

Google объяснила, почему её приложений нет на новых смартфонах Huawei


На днях Google опубликовала свежее заявление на сайте поддержки, в котором прояснила текущую ситуацию с Huawei. В мае прошлого года правительство США запретило американским компаниям сотрудничать с китайским телекоммуникационным гигантом, в результате чего сервисы и приложения Google не могут быть установлены на новые смартфоны Huawei. По словам компании, у многих пользователей сложилось неправильное понимание того, что сейчас происходит, и какие именно устройства подпадают под запрет.

«Мы продолжали получать ряд вопросов о новых устройствах Huawei (в частности, о новых смартфонах, готовящихся к выпуску, и ранних моделях, вышедших после 16 мая 2019 года, но только сейчас появившихся в продаже в некоторых странах) и о том, можно ли использовать приложения и сервисы Google на этих устройствах. Мы хотели предоставить чёткое руководство тем, кто задаёт эти важные вопросы», – говорится в заявлении Google.

Компания избегает вопросов о том, представляет ли Huawei какую-либо угрозу национальной безопасности США, а все её аргументы сводятся к защите пользователей. Google заявила, что «продолжает работать с Huawei в соответствии с правительственными постановлениями, предоставляя обновления безопасности и обновления приложений и сервисов Google на существующих устройствах и будет это делать, пока это разрешено».

Устройства, вышедшие после 16 мая 2019 года, считаются несертифицированными, поскольку Google не имеет право их сертифицировать из-за запрета. Поисковый гигант предупреждает об опасности при загрузке Gmail, YouTube, Google Play или любого другого программного обеспечения Google из сторонних источников, поскольку не может гарантировать, что они не изменены и не содержат вредоносное ПО. Компания также отговаривает пользователей использовать различные сомнительные методы доступа к сервисам Google.

Источник: The Verge

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