Google объявил поисковые топ-запросы 2017 года в Украине: Физрук, Холостяк, Спиннер и т.п.

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Сегодня компания Google Украина поделилась итоговым рейтингом самых популярных запросов украинских пользователей Google за 2017 год.

В первой десятке топ-запросов сразу пять сериалов и два ТВ-шоу, а самым популярным поисковым запросом года в Google Украина стал “Физрук 4 сезон”. На второй позиции ‒ новый сезон реалити-шоу “Холостяк”, а на третьей ‒ НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). Кроме того, украинских пользователей Google интересовали новые фильмы 2017 года, анонимайзер, седьмой сезон сериала “Игра престолов” и конкурс “Евровидение”, который в этом году проходил в Киеве.

Самые популярные запросы:

Физрук 4 сезон Холостяк 7 НАЗК Фильмы 2017 Анонимайзер Игра престолов 7 сезон Евровидение 2017 Ольга 2 сезон Молодежка 5 сезон Киев днем и ночью 3 сезон

В категории “Персона” украинцы чаще всего искали информацию о Диане Шурыгиной. Сразу за ней следует ушедшие в этом году Михаил Задорнов и Дмитрий Марьянов. В 2017 году украинские пользователи также спрашивали у Google про украинских певцов Катю Чили и Сергея Бабкина, политиков Дональда Трампа и Михеила Саакашвили.

Персона года:

Диана Шурыгина Михаил Задорнов Дмитрий Марьянов Ирина Бережная Вера Глаголева Катя Чили Честер Беннингтон Сергей Бабкин Михеил Саакашвили Дональд Трамп

Среди фильмов в этом году украинцев больше всего заинтересовала новая часть франшизы “Форсаж 8”. В целом, продолжения популярных фильмов занимают восемь позиций в первой десятке, а еще два фильма ‒ это римейки: новая версия “Оно” по роману Стивена Кинга и киноверсия популярного сериала 90-х “Спасатели Малибу”.

Фильм года:

Форсаж 8 Пираты Карибского моря 5 Гадкий я 3 На 50 оттенков темнее Тор Рагнарёк Стражи галактики 2 Слуга народа 2 Оно Спасатели Малибу Тачки 3

Лидером в категории телевизионных шоу стал седьмой сезон реалити-шоу “Холостяк”, а среди сериалов украинцы чаще всего искали новые сезоны комедии “Физрук” и фэнтези-драмы “Игра Престолов”.

Сериал года:

Физрук 4 сезон Игра престолов 7 сезон Ольга 2 сезон Молодежка 5 сезон Киев днем и ночью 3 сезон Хороший хлопець Полицейский с Рублёвки 2 Кохання проти долі Капитанша Отель Элеон 3 сезон

ТВ-шоу года:

Холостяк 7 Евровидение 2017 Голос країни 2017 Мастер шеф 7 Зважені та щасливі 2017 Супермодель по-украински 4 Від пацанки до панянки Танцы со звездами 2017 Битва экстрасенсов 18 сезон Оскар 2017

В категории “Покупка года” в 2017 года победителем стал спиннер; также украинцы интересовались приобретением билетов на поезд, последних моделей iPhone, игрушки бейблейд и биткойна.

Покупка года:

Спиннер Билеты на поезд Айфон 7 Бейблэйд Айфон 8 Авто в Литве Купальники 2017 iPhone X Вентилятор Биткоин

Пользователи постоянно задают Google самые разные вопросы, и 2017 год не стал исключением. В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое спиннер, антикитерский механизм, VPN и биткойн; интересовались, почему не работает ВК и подорожал газ.

Кроме того, пытались выяснить, как обойти блокировку ВК, зайти в Одноклассники и скачать видео с YouTube, а также зачем нужен спиннер и задавали философские вопросы “зачем мы живем” и “зачем любить”.

Другие популярные запросы 2017 года в Украине выглядят так:

Вопрос: “Що таке?/Что такое?”

спиннер антикитерский механизм vpn биткоин майнинг панголин хайп фиаско мем эщкере

Вопрос: “Навіщо?/Зачем?”

нужен спиннер кармашек на женских трусах переводят часы нужен фитнес браслет белят деревья мужчинам соски мы живем нужна девушка коту усы любить

Вопрос: “Чому?/Почему?”

не работает вк подорожал газ Малахов ушел с первого канала дергается глаз нельзя фотографировать спящих людей не работает интернет нельзя спать напротив зеркала желтеет чеснок выпадают волосы нельзя дарить часы

Вопрос: “Як?/Как?”

обойти блокировку вк скачать видео с ютуба варить гречку похудеть зайти в одноклассники выйти замуж сделать скриншот завязать галстук бросить курить заработать в интернете

Таким был 2017 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google. На сайте google.com/2017 можно также узнать, какие темы интересовали в 2017 году пользователей в разных странах мира.

Источник: Google Украина