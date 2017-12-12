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Google объявил поисковые топ-запросы 2017 года в Украине: Физрук, Холостяк, Спиннер и т.п.
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Google объявил поисковые топ-запросы 2017 года в Украине: Физрук, Холостяк, Спиннер и т.п.

Google объявил поисковые топ-запросы 2017 года в Украине: Физрук, Холостяк, Спиннер и т.п.

Сегодня компания Google Украина поделилась итоговым рейтингом самых популярных запросов украинских пользователей Google за 2017 год.

В первой десятке топ-запросов сразу пять сериалов и два ТВ-шоу, а самым популярным поисковым запросом года в Google Украина стал “Физрук 4 сезон”. На второй позиции ‒ новый сезон реалити-шоу “Холостяк”, а на третьей ‒ НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). Кроме того, украинских пользователей Google интересовали новые фильмы 2017 года, анонимайзер, седьмой сезон сериала “Игра престолов” и конкурс “Евровидение”, который в этом году проходил в Киеве.

Самые популярные запросы:

  1. Физрук 4 сезон
  2. Холостяк 7
  3. НАЗК
  4. Фильмы 2017
  5. Анонимайзер
  6. Игра престолов 7 сезон
  7. Евровидение 2017
  8. Ольга 2 сезон
  9. Молодежка 5 сезон
  10. Киев днем и ночью 3 сезон

В категории “Персона” украинцы чаще всего искали информацию о Диане Шурыгиной. Сразу за ней следует ушедшие в этом году Михаил Задорнов и Дмитрий Марьянов. В 2017 году украинские пользователи также спрашивали у Google про украинских певцов Катю Чили и Сергея Бабкина, политиков Дональда Трампа и Михеила Саакашвили.

Персона года:

  1. Диана Шурыгина
  2. Михаил Задорнов
  3. Дмитрий Марьянов
  4. Ирина Бережная
  5. Вера Глаголева
  6. Катя Чили
  7. Честер Беннингтон
  8. Сергей Бабкин
  9. Михеил Саакашвили
  10. Дональд Трамп

Среди фильмов в этом году украинцев больше всего заинтересовала новая часть франшизы “Форсаж 8”. В целом, продолжения популярных фильмов занимают восемь позиций в первой десятке, а еще два фильма ‒ это римейки: новая версия “Оно” по роману Стивена Кинга и киноверсия популярного сериала 90-х “Спасатели Малибу”.

Фильм года:

  1. Форсаж 8
  2. Пираты Карибского моря 5
  3. Гадкий я 3
  4. На 50 оттенков темнее
  5. Тор Рагнарёк
  6. Стражи галактики 2
  7. Слуга народа 2
  8. Оно
  9. Спасатели Малибу
  10. Тачки 3

Лидером в категории телевизионных шоу стал седьмой сезон реалити-шоу “Холостяк”, а среди сериалов украинцы чаще всего искали новые сезоны комедии “Физрук” и фэнтези-драмы “Игра Престолов”.

Сериал года:

  1. Физрук 4 сезон
  2. Игра престолов 7 сезон
  3. Ольга 2 сезон
  4. Молодежка 5 сезон
  5. Киев днем и ночью 3 сезон
  6. Хороший хлопець
  7. Полицейский с Рублёвки 2
  8. Кохання проти долі
  9. Капитанша
  10. Отель Элеон 3 сезон

ТВ-шоу года:

  1. Холостяк 7
  2. Евровидение 2017
  3. Голос країни 2017
  4. Мастер шеф 7
  5. Зважені та щасливі 2017
  6. Супермодель по-украински 4
  7. Від пацанки до панянки
  8. Танцы со звездами 2017
  9. Битва экстрасенсов 18 сезон
  10. Оскар 2017

В категории “Покупка года” в 2017 года победителем стал спиннер; также украинцы интересовались приобретением билетов на поезд, последних моделей iPhone, игрушки бейблейд и биткойна.

Покупка года:

  1. Спиннер
  2. Билеты на поезд
  3. Айфон 7
  4. Бейблэйд
  5. Айфон 8
  6. Авто в Литве
  7. Купальники 2017
  8. iPhone X
  9. Вентилятор
  10. Биткоин

Пользователи постоянно задают Google самые разные вопросы, и 2017 год не стал исключением. В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое спиннер, антикитерский механизм, VPN и биткойн; интересовались, почему не работает ВК и подорожал газ.

Кроме того, пытались выяснить, как обойти блокировку ВК, зайти в Одноклассники и скачать видео с YouTube, а также зачем нужен спиннер и задавали философские вопросы “зачем мы живем” и “зачем любить”.

Другие популярные запросы 2017 года в Украине выглядят так:

Вопрос: “Що таке?/Что такое?”

  1. спиннер
  2. антикитерский механизм
  3. vpn
  4. биткоин
  5. майнинг
  6. панголин
  7. хайп
  8. фиаско
  9. мем
  10. эщкере

Вопрос: “Навіщо?/Зачем?”

  1. нужен спиннер
  2. кармашек на женских трусах
  3. переводят часы
  4. нужен фитнес браслет
  5. белят деревья
  6. мужчинам соски
  7. мы живем
  8. нужна девушка
  9. коту усы
  10. любить

Вопрос: “Чому?/Почему?”

  1. не работает вк
  2. подорожал газ
  3. Малахов ушел с первого канала
  4. дергается глаз
  5. нельзя фотографировать спящих людей
  6. не работает интернет
  7. нельзя спать напротив зеркала
  8. желтеет чеснок
  9. выпадают волосы
  10. нельзя дарить часы

Вопрос: “Як?/Как?”

  1. обойти блокировку вк
  2. скачать видео с ютуба
  3. варить гречку
  4. похудеть
  5. зайти в одноклассники
  6. выйти замуж
  7. сделать скриншот
  8. завязать галстук
  9. бросить курить
  10. заработать в интернете

Таким был 2017 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google. На сайте google.com/2017 можно также узнать, какие темы интересовали в 2017 году пользователей в разных странах мира.

Источник: Google Украина

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