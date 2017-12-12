Google объявил поисковые топ-запросы 2017 года в Украине: Физрук, Холостяк, Спиннер и т.п.
Сегодня компания Google Украина поделилась итоговым рейтингом самых популярных запросов украинских пользователей Google за 2017 год.
В первой десятке топ-запросов сразу пять сериалов и два ТВ-шоу, а самым популярным поисковым запросом года в Google Украина стал “Физрук 4 сезон”. На второй позиции ‒ новый сезон реалити-шоу “Холостяк”, а на третьей ‒ НАЗК (Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции). Кроме того, украинских пользователей Google интересовали новые фильмы 2017 года, анонимайзер, седьмой сезон сериала “Игра престолов” и конкурс “Евровидение”, который в этом году проходил в Киеве.
Самые популярные запросы:
- Физрук 4 сезон
- Холостяк 7
- НАЗК
- Фильмы 2017
- Анонимайзер
- Игра престолов 7 сезон
- Евровидение 2017
- Ольга 2 сезон
- Молодежка 5 сезон
- Киев днем и ночью 3 сезон
В категории “Персона” украинцы чаще всего искали информацию о Диане Шурыгиной. Сразу за ней следует ушедшие в этом году Михаил Задорнов и Дмитрий Марьянов. В 2017 году украинские пользователи также спрашивали у Google про украинских певцов Катю Чили и Сергея Бабкина, политиков Дональда Трампа и Михеила Саакашвили.
Персона года:
- Диана Шурыгина
- Михаил Задорнов
- Дмитрий Марьянов
- Ирина Бережная
- Вера Глаголева
- Катя Чили
- Честер Беннингтон
- Сергей Бабкин
- Михеил Саакашвили
- Дональд Трамп
Среди фильмов в этом году украинцев больше всего заинтересовала новая часть франшизы “Форсаж 8”. В целом, продолжения популярных фильмов занимают восемь позиций в первой десятке, а еще два фильма ‒ это римейки: новая версия “Оно” по роману Стивена Кинга и киноверсия популярного сериала 90-х “Спасатели Малибу”.
Фильм года:
- Форсаж 8
- Пираты Карибского моря 5
- Гадкий я 3
- На 50 оттенков темнее
- Тор Рагнарёк
- Стражи галактики 2
- Слуга народа 2
- Оно
- Спасатели Малибу
- Тачки 3
Лидером в категории телевизионных шоу стал седьмой сезон реалити-шоу “Холостяк”, а среди сериалов украинцы чаще всего искали новые сезоны комедии “Физрук” и фэнтези-драмы “Игра Престолов”.
Сериал года:
- Физрук 4 сезон
- Игра престолов 7 сезон
- Ольга 2 сезон
- Молодежка 5 сезон
- Киев днем и ночью 3 сезон
- Хороший хлопець
- Полицейский с Рублёвки 2
- Кохання проти долі
- Капитанша
- Отель Элеон 3 сезон
ТВ-шоу года:
- Холостяк 7
- Евровидение 2017
- Голос країни 2017
- Мастер шеф 7
- Зважені та щасливі 2017
- Супермодель по-украински 4
- Від пацанки до панянки
- Танцы со звездами 2017
- Битва экстрасенсов 18 сезон
- Оскар 2017
В категории “Покупка года” в 2017 года победителем стал спиннер; также украинцы интересовались приобретением билетов на поезд, последних моделей iPhone, игрушки бейблейд и биткойна.
Покупка года:
- Спиннер
- Билеты на поезд
- Айфон 7
- Бейблэйд
- Айфон 8
- Авто в Литве
- Купальники 2017
- iPhone X
- Вентилятор
- Биткоин
Пользователи постоянно задают Google самые разные вопросы, и 2017 год не стал исключением. В уходящем году украинцы хотели узнать, что такое спиннер, антикитерский механизм, VPN и биткойн; интересовались, почему не работает ВК и подорожал газ.
Кроме того, пытались выяснить, как обойти блокировку ВК, зайти в Одноклассники и скачать видео с YouTube, а также зачем нужен спиннер и задавали философские вопросы “зачем мы живем” и “зачем любить”.
Другие популярные запросы 2017 года в Украине выглядят так:
Вопрос: “Що таке?/Что такое?”
- спиннер
- антикитерский механизм
- vpn
- биткоин
- майнинг
- панголин
- хайп
- фиаско
- мем
- эщкере
Вопрос: “Навіщо?/Зачем?”
- нужен спиннер
- кармашек на женских трусах
- переводят часы
- нужен фитнес браслет
- белят деревья
- мужчинам соски
- мы живем
- нужна девушка
- коту усы
- любить
Вопрос: “Чому?/Почему?”
- не работает вк
- подорожал газ
- Малахов ушел с первого канала
- дергается глаз
- нельзя фотографировать спящих людей
- не работает интернет
- нельзя спать напротив зеркала
- желтеет чеснок
- выпадают волосы
- нельзя дарить часы
Вопрос: “Як?/Как?”
- обойти блокировку вк
- скачать видео с ютуба
- варить гречку
- похудеть
- зайти в одноклассники
- выйти замуж
- сделать скриншот
- завязать галстук
- бросить курить
- заработать в интернете
Таким был 2017 год глазами украинских пользователей поисковой системы Google. На сайте google.com/2017 можно также узнать, какие темы интересовали в 2017 году пользователей в разных странах мира.
Источник: Google Украина