Google, OpenAI и Microsoft блокируют доступ к чат-ботам ИИ для пользователей из Гонконга

Американские технологические гиганты постепенно ограничивают доступ к своим языковым моделям ИИ для пользователей из Гонконга. Такое поведение замечено со стороны Google, OpenAI и Microsoft. Компании официально не комментируют ограничения, но они могут быть связаны с китайским законодательством о национальной безопасности, а также новым ограничениям относительно «достоверности» ответов ИИ.

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Google и Microsoft в течение нескольких месяцев не допускают пользователей из Гонконга к чат-ботам, а OpenAI ввела такие же ограничения, как для материкового Китая, Северной Кореи, Сирии и Ирана.

Гонконг постепенно становится лишь одним из городов Китая, это накладывает ограничения на информационную сферу. Apple объединила усилия с китайской компанией Tencent в целях фильтрации веб-сайтов – пользователи жаловались, что перерыт доступ даже к разрешенным сервисам, таким, как аналог Твиттера Mastodon. В 2010 году Google прекратила работу своего поисковика в Китае, отказавшись цензуровать результаті поисковой выдачи. Недавно Disney запретил доступ на территории города к двум эпизодам «Симпсонов», не отвечающим китайским законам. Выдача ответов ботами ИИ также может нарушать китайские законы, и ее трудно контролировать.

«У нас пока нет «Великого китайского фаервола», но компании просто перестают предлагать свои услуги, — говорит Хитерм Хуанг, соучредитель гонконгской технологической компании Measurable AI, — В целом это грустная история».

Представитель правительства Гонконга заявила, что правительство уважает стратегии компаний по запуску продуктов, и отметила, что доступ к чат-ботам можно получить с помощью альтернативных средств, таких как VPN.

Источник: The Wall Street Journal