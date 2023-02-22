Китай блокирует доступ к ChatGPT — из-за опасений, что ИИ чат-бот предоставит ответы на «политические вопросы» без цензуры

Китайские регуляторы заставляют местных техногигантов не предоставлять публичный доступ к ChatGPT. Ранее компаниям уже пришлось цензурировать результаты ИИ-генераторов изображений.

Издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники сообщает, что китайские регуляторы приказали технологическим компаниям Tencent и Ant Group (дочерняя компания гиганта электронной коммерции Alibaba) ограничить доступ к ChatGPT, а также отчитываться о предстоящих запусках и работе собственных ИИ чат-ботов.

Это вполне ожидаемое решение, учитывая жесткий подход китайского правительства к цензуре. В прошлом месяце, например, страна ввела новые правила регулирования дипфейков — чтобы ограничить случаи подражания другим лицам, а также сдержать потенциальные угрозы для жестко контролируемой медиасреды Китая.

Техногиганты ранее были вынуждены цензурировать ИИ-инструменты генерации изображений — один из таких, например, недавно запущенный Baidu, не может создать изображение площади Тяньаньмэнь.

ChatGPT официально недоступен в Китае, но вызвал ажиотаж как среди местных веб-пользователей, так и ИИ-компаний. Последние обеспокоены тем, что не Китай первым разработал эту технологию, а также жесткой цензурой, препятствующей ее развитию.

Китайские пользователи тестируют ChatGPT через службы VPN или посторонние интеграции в программы обмена сообщениями, такие как WeChat. (Хотя, как сообщается, разработчик WeChat, Tencent, уже запретил несколько таких служб).

В начале недели крупнейшая англоязычная газета China Daily предупредила, что ChatGPT может быть использован для распространения западной пропаганды.

«ChatGPT стал вирусным в Китае, но растет обеспокоенность тем, что искусственный интеллект может помочь правительству США в распространении дезинформации и манипулировании глобальными нарративами ради собственных геополитических интересов», — написал репортер ChinaDaily Мэн Чже.

В видео на YouTube другой репортер, Сю-Пан Ию, спросил ChatGPT о Синьцзяне. Чат-бот рассказал о «нарушении прав человека в отношении мусульман-уйгуров, включая массовое интернирование в лагерях «перевоспитания», принудительный труд и другие формы преследования со стороны китайского правительства» — ответ, который Сю-Пан описывает как «идеально согласующийся с темами США ».

Источники в технологической индустрии сообщили Nikkei, что репрессии китайских регуляторов не стали неожиданностью.

«Мы с самого начала понимали, что ChatGPT никогда не сможет попасть в Китай из-за проблем с цензурой, и Китаю понадобятся собственные версии ChatGPT», — сказал один технический руководитель.

С момента публичного запуска ChatGPT в ноябре прошлого года китайские технологические гиганты, в частности, Tencent, Baidu и Alibaba, объявили, что работают над собственными конкурентными сервисами. Буквально сегодня поисковый гигант Baidu заявил, что их собственного ИИ чат-бота «ERNIE Bot» вскоре интегрируют с поисковыми службами.

Однако китайским технологическим гигантам будет сложно конкурировать с ChatGPT — ограничение в тренировочных данных для чат-ботов снизит их способности по сравнению с инструментами западных компаний, и даже если их введение жестко регулируется, пользователи все равно смогут получить нежелательные для правительства ответы, за которые компании, вероятно, будут привлечены к ответственности.

Источник: The Verge