Google отказывается от контроля над стандартом AMP

Несколько лет назад компания Google запустила формат Accelerated Mobile Pages (AMP), предназначенный для ускорения загрузки мобильных веб-страниц. Несмотря на то, что это был проект с открытым исходным кодом, над которым могли работать не только сотрудники Google, многими участниками веб-сообщества он воспринимался именно как проект компании. В худшем случае, проект и вовсе рассматривали как попытку перевести весь интернет на формат, контролируемый Google.

Чтобы исправить ситуацию, в Google решили отказаться от контроля над кодом, лежащим в основе AMP. Компания намерена внедрить «новую модель управления» в AMP Project. Она позволит принимать решения относительно кода целому комитету специалистов, который будет состоять не только из сотрудников Google. На текущий момент решения принимаются одним человеком – техническим руководителем AMP Project в Google Малтом Ублом.

В соответствии с новым планом, будут созданы Технический руководящий комитет, Консультативный комитет и Рабочая группа. В Консультативный комитет уже приглашены участники не из Google, включая представителей The Washington Post, AliExpress, eBay, Cloudflare, и Automattic (развивает проект WordPress). Убл говорит, что в этот комитет также также войдут «сторонники открытой сети», в том числе «Леони Уотсон из The Paciello Group, Николь Салливан из Google/Chrome и Теренс Иден».

Предполагается, что коллективный орган управления не допустит возникновения ситуации, когда один человек или одна компания сможет доминировать в принятии решений, которые могут затронуть большое количество человек. Google призывает обсудить её новый план во время проведения AMP Contributor Summit, который состоится 25 сентября.

Вместе с тем, Google пытается расширить сферу применения AMP и другими способами, помогая создавать новые веб-стандарты с теми же преимуществами, но за пределами AMP Project. Ранее Google выражала надежду, что и другие комитеты, занимающиеся развитием интернет-стандартов, такие как W3C и группа WICG, будут использовать новые технологии на базе AMP. Хотя это и очень медленный процесс, и какие-либо подвижки в этом направлении станут заметны ещё не очень скоро. Страница отслеживания AMP Project, где отображаются различные стандарты на основе его разработок, так и не изменилась с марта этого года, когда Google высказала своё предложение о развитии других стандартов.

Источник: The Verge