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Google отказывается от контроля над стандартом AMP
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Google отказывается от контроля над стандартом AMP

Google отказывается от контроля над стандартом AMP

Несколько лет назад компания Google запустила формат Accelerated Mobile Pages (AMP), предназначенный для ускорения загрузки мобильных веб-страниц. Несмотря на то, что это был проект с открытым исходным кодом, над которым могли работать не только сотрудники Google, многими участниками веб-сообщества он воспринимался именно как проект компании. В худшем случае, проект и вовсе рассматривали как попытку перевести весь интернет на формат, контролируемый Google.

Чтобы исправить ситуацию, в Google решили отказаться от контроля над кодом, лежащим в основе AMP. Компания намерена внедрить «новую модель управления» в AMP Project. Она позволит принимать решения относительно кода целому комитету специалистов, который будет состоять не только из сотрудников Google. На текущий момент решения принимаются одним человеком – техническим руководителем AMP Project в Google Малтом Ублом.

В соответствии с новым планом, будут созданы Технический руководящий комитет, Консультативный комитет и Рабочая группа. В Консультативный комитет уже приглашены участники не из Google, включая представителей The Washington Post, AliExpress, eBay, Cloudflare, и Automattic (развивает проект WordPress). Убл говорит, что в этот комитет также также войдут «сторонники открытой сети», в том числе «Леони Уотсон из The Paciello Group, Николь Салливан из Google/Chrome и Теренс Иден».

Предполагается, что коллективный орган управления не допустит возникновения ситуации, когда один человек или одна компания сможет доминировать в принятии решений, которые могут затронуть большое количество человек. Google призывает обсудить её новый план во время проведения AMP Contributor Summit, который состоится 25 сентября.

Вместе с тем, Google пытается расширить сферу применения AMP и другими способами, помогая создавать новые веб-стандарты с теми же преимуществами, но за пределами AMP Project. Ранее Google выражала надежду, что и другие комитеты, занимающиеся развитием интернет-стандартов, такие как  W3C и группа WICG, будут использовать новые технологии на базе AMP. Хотя это и очень медленный процесс, и какие-либо подвижки в этом направлении станут заметны ещё не очень скоро. Страница отслеживания AMP Project, где отображаются различные стандарты на основе его разработок, так и не изменилась с марта этого года, когда Google высказала своё предложение о развитии других стандартов.

Источник: The Verge

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