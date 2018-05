Google откладывает внедрение обновления для Chrome, которое нарушило работу звука во многих веб-приложениях и играх

Компания Google частично и временно отказывается от недавно внедрённого в браузер Chrome обновления, которое блокирует автоматическое воспроизведение звука на веб-страницах. Причиной тому стали многочисленные жалобы разработчиков, которые заявляли, что это обновление нарушило работоспособность многих игр и приложений.

Соответствующее обновление появилось вместе с выпуском версии Chrome 66 в начале мая. Оно было предназначено для блокирования раздражающих рекламных сообщений и видео, которые вынуждали пользователей устанавливать ПО для блокирования рекламы. Но вместе с тем это обновление полностью отключило воспроизведение звука на интерактивных веб-проектах, которое опиралось на конкретные команды. В результате, многие проекты перестали работать должным образом.

Как заявил управляющий продуктами Google Джон Паллетт, команда активно работает над улучшениями для конечных пользователей и разработчиков, но в этом случае недостаточно хорошо провела работу по обсуждению возможного влияния новой политики работы функции автовоспроизведения на разработчиков.

You asked and we listened. Chrome 66 has been updated to temporarily remove the auto play policy for Web-Audio

— sMyle (@MylesBorins) 15 мая 2018 г.