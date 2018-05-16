Google откладывает внедрение обновления для Chrome, которое нарушило работу звука во многих веб-приложениях и играх

Компания Google частично и временно отказывается от недавно внедрённого в браузер Chrome обновления, которое блокирует автоматическое воспроизведение звука на веб-страницах. Причиной тому стали многочисленные жалобы разработчиков, которые заявляли, что это обновление нарушило работоспособность многих игр и приложений.

Соответствующее обновление появилось вместе с выпуском версии Chrome 66 в начале мая. Оно было предназначено для блокирования раздражающих рекламных сообщений и видео, которые вынуждали пользователей устанавливать ПО для блокирования рекламы. Но вместе с тем это обновление полностью отключило воспроизведение звука на интерактивных веб-проектах, которое опиралось на конкретные команды. В результате, многие проекты перестали работать должным образом.

Как заявил управляющий продуктами Google Джон Паллетт, команда активно работает над улучшениями для конечных пользователей и разработчиков, но в этом случае недостаточно хорошо провела работу по обсуждению возможного влияния новой политики работы функции автовоспроизведения на разработчиков.

You asked and we listened. Chrome 66 has been updated to temporarily remove the auto play policy for Web-Audio 🎉🎉🎉https://t.co/Ga4vAqmELq pic.twitter.com/Qq6H4uYSRq — sMyle (@MylesBorins) 15 мая 2018 г.

Новые изменения не полностью удаляют элементы блокировки автовоспроизведения в Chrome 66. Вместо этого Google отказалась от ограничений на систему Web Audio API, используемую разработчиками приложений, но сохранила ограничения на общий автоматический запуск воспроизведения аудио и видео. И это не постоянное решение. Паллетт отметил, что ограничения вернутся вместе с выходом версии браузера Chrome 70 в октябре этого года. При этом компания мотивирует разработчиков внести изменения в код их приложений в соответствии с рекомендациями Google.

Однако сами разработчики оказались не в восторге даже после смягчения ограничений. Например, разработчик Бенджи Кай, который создал несколько онлайн звуковых инструментов, пострадавших в результате внедрённых в Chrome 66 изменений, критически ответил за сообщение Паллетта. Он считает, что простая отсрочка внедрения этой политики не решает ни одной из основных проблем. Другой разработчик, Эшли Гуллен, ранее предложил вариант решения проблемы, но Паллетт заявил, что это «нетривиальная задача для пользовательского интерфейса», которую Google всё ещё анализирует. Компания продолжает исследовать возможности по улучшению пользовательского опыта при работе со звуком и намерена поделиться подробностями в будущем.

Источник: The Verge