Новости Технологии 04.12.2023 в 13:58 comment views icon

Google откладывает запуск Gemini AI — некстген-модели искусственного интеллекта, которая должна «превзойти» ChatGPT

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Еще один конкурент ныне самой популярной большой языковой модели GPT-4 от OpenAI должен заработать в январе 2024 года.

Впервые Google анонсировала Gemini AI на I/O 2023, рекламируя ее как ИИ-модель следующего поколения с «впечатляющими мультимодальными возможностями». Запуск модели должен был состояться на следующей неделе, однако, по данным The Information, компания перенесла его на январь 2024-го.

Сообщается, что у Google возникли проблемы с «запросами на других языках» (т.е. не на английском).

Gemini предназначена для работы с широким спектром программ, сочетая различные типы данных, например изображения и текст, для более сложных задач. В мае Google заявляла:

«После точной настройки и тщательного тестирования на безопасность Gemini будет доступна в разных размерах и возможностях».

Ожидается, что Gemini также улучшит существующий ИИ и расширенные продукты Google, такие, как чат-бот Bard, Google Assistant и Google Поиск, но учитывая рекламу модели, как главного конкурента OpenAI (и предыдущий запуск Bard, когда он допустил ошибку в рекламном объявлении, что стоило компании значительных денег), понятно, почему Google не спешит.

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