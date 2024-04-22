Google открестился от подрядчиков и отменил им минимальную ставку и бонусы

Корпорация Google в пятницу отменила своим подрядчикам и стаффинговым компаниям минимальную оплату труда, медицинскую страховку и другие льготы.

До этого работники получали минимум $15 в час, сообщает Reuters.

Подобная политика действовала в Google с 2019 года. Тогда Национальное управление по трудовым отношениям США признало Google «сонанимателем». Компания нанимала работников через стаффинговую компанию Cognizant Technology Solutions, и должна была договариваться с их профсоюзом.

Было введено правило, по которому компании, которые опосредованно контролируют условия труда работников на подряде, могут считаться их нанимателями.

Теперь же вести переговоры с профсоюзами не нужно.

Представитель Google объяснил, что подобное решение наряду с ограничением доступа работникам компаний-подрядчиков и вендорам к внутренним системам обусловлено тенденциями изменения трудового законодательства в США и в мире в целом.

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«После этого решения мы становимся в один ряд с другими крупными компаниями и подчеркиваем, что Google не является и никогда не был работодателем сотрудников наших подрядчиков», — заявил он.

В свою очередь, Google будет требовать от своих вендоров и стаффинговых компаний обеспечивать безопасные условия труда и соблюдать юридические обязательства. А большинство из них функционируют в штатах, где и так минимальная ставка установлена на уровне $15.