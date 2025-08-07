Новости Устройства 07.08.2025 comment views icon

Google Pixel 10 получат ИИ-помощника по редактированию фото текстовыми подсказками

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Google Pixel 10 получат ИИ-помощника по редактированию фото текстовыми подсказками

В преддверии презентации Pixel 10, которая запланирована на конец августа, в сети появляется все больше утечек и тизеров. На этот раз имеем первые четкие изображения моделей Pixel 10 и Pixel 10 Pro XL, а также подробности о новых фотографических функциях, которые появятся в прошивке.

Ранее большинство фото были или размытыми, или с большими водяными знаками. Но новая порция изображений от WinFuture демонстрирует устройства во всей красе. Pixel 10 Pro XL показали в двух цветах, а также появился любимый многими вариант Pixel 10 в цвете Indigo. На фото не видно чего-то революционного в дизайне, зато они — самые четкие из всех, что сливались ранее.

Параллельно с утечками внешности появляются и первые подробности о новых программных функциях. По информации Android Headlines, Pixel 10 получит ИИ-функцию Camera Coach. Это своеобразный цифровой помощник по фотографии на базе Gemini, который подскажет, как лучше сделать кадр: изменить угол съемки, освещение и тому подобное.

«Просто смените телефон»: тизер Google Pixel 10 высмеял задержку ИИ в Apple, инсайдеры добавили вид Pro со всех сторон

Еще интереснее звучит функция Conversational Photo Editing — редактирование фото с помощью текстовых подсказок. Например, пользователь сможет попросить удалить объект, изменить фон или сделать другие изменения, просто описав желаемое словами. Ожидается, что этот инструмент будет встроен в приложение Google Photos, хотя прямо это не указывается. Правда, источник утечки Android Headlines не называет своих информаторов, что немного выбивается из привычной для них практики последних месяцев — и это стоит принять во внимание.

Интересно, что функцию редактирования через голос или текст, известную как Speak-to-Tweak, ранее приписывали модели Pixel 11, но теперь похоже, что ее могут представить уже в Pixel 10. Все это — часть глобальной интеграции искусственного интеллекта Gemini в Android и фирменные устройства Google.

Инструмент Help Me Edit, который уже появился в бета-версии Google Photos 7.38, также перекликается с этой функцией. Он работает как небольшой чат-бот — пользователь выбирает фото, нажимает Help me edit и вводит текстовый запрос, а дальше Gemini редактирует изображение в соответствии с инструкциями.

Ожидается, что все эти возможности будут эксклюзивными для смартфонов Pixel 10 при запуске. Для более старых моделей, возможно, их добавят позже через обновление Feature Drop.

Google уже подтвердила, что серия Pixel 10 будет представлена 20 августа на мероприятии Made by Google, поэтому стоит ожидать еще больше подробностей в ближайшие недели.

Источник: 9to5google, androidpolice

Популярные новости

arrow left
arrow right
Пестициды на полях лишают миллионы фермеров сна — это не метафора
В этой маленькой стране 76% новых авто электрические, и она не в Европе
Wolfenstein станет сериалом — Amazon привлекла авторов «Фолаут» и «Мира Дикого Запада»
Сооснователь биржи BitMEX Артур Хейс продал криптовалют на миллионы в ожидании падения BTC и ETH
Первые кадры исторической драмы «Нюрнберг» — Рассел Кроу дает показания в суде, как ближайший соратник Гитлера
Фан собрал интерактивную карту GTA 6 на основе трейлеров и утечек
Северокорейские хакеры с начала 2025 года украли криптовалют на $1,6 млрд
Вооруженные силы Украины появятся в тактическом шутере Squad
Платформа NVIDIA CUDA теперь официально поддерживает RISC-V
Новый ЦОД ИИ в Вайоминге будет потреблять в 5 раз больше энергии, чем все население штата
Лучшая комедия десятилетия: новый «Голый пистолет» стартовал с 91% на Rotten Tomatoes и 78/100 на Metacritic
«Переосмысление кремния»: ученые научились управлять электронами как волной
Sci-fi в кармане: крошечный датчик превращает смартфон в спектрометр
Электрический Mercedes-AMG GT 2026 года снаружи и изнутри: три мотора на более 1000 кВт
Прощание с трассой: чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон завершит гоночную карьеру после сезона 2025 года
Биткоины, которые Болгария продала в 2018 году, сейчас могли бы полностью погасить ее госдолг
Инженер из Китая отсудил у компании $3 тыс. за принуждение к онлайн-обучению после работы
Ubisoft раскрыла планы на Assassin's Creed Shadows — DLC 16 сентября, New Game Plus и новые ранги
Sony подала в суд на Tencent из-за «рабского клона» Horizon
Илон Маск хотел, чтобы разработчики Grok дали чатботу «собственные лица» — утечка внутренней переписки
Акционеры судятся с Tesla и Илоном Маском из-за Robotaxi и автопилота: "Сокрытие рисков является мошенничеством"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить