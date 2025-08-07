Google Pixel 10 получат ИИ-помощника по редактированию фото текстовыми подсказками

В преддверии презентации Pixel 10, которая запланирована на конец августа, в сети появляется все больше утечек и тизеров. На этот раз имеем первые четкие изображения моделей Pixel 10 и Pixel 10 Pro XL, а также подробности о новых фотографических функциях, которые появятся в прошивке.

Ранее большинство фото были или размытыми, или с большими водяными знаками. Но новая порция изображений от WinFuture демонстрирует устройства во всей красе. Pixel 10 Pro XL показали в двух цветах, а также появился любимый многими вариант Pixel 10 в цвете Indigo. На фото не видно чего-то революционного в дизайне, зато они — самые четкие из всех, что сливались ранее.

Параллельно с утечками внешности появляются и первые подробности о новых программных функциях. По информации Android Headlines, Pixel 10 получит ИИ-функцию Camera Coach. Это своеобразный цифровой помощник по фотографии на базе Gemini, который подскажет, как лучше сделать кадр: изменить угол съемки, освещение и тому подобное.

Еще интереснее звучит функция Conversational Photo Editing — редактирование фото с помощью текстовых подсказок. Например, пользователь сможет попросить удалить объект, изменить фон или сделать другие изменения, просто описав желаемое словами. Ожидается, что этот инструмент будет встроен в приложение Google Photos, хотя прямо это не указывается. Правда, источник утечки Android Headlines не называет своих информаторов, что немного выбивается из привычной для них практики последних месяцев — и это стоит принять во внимание.

Интересно, что функцию редактирования через голос или текст, известную как Speak-to-Tweak, ранее приписывали модели Pixel 11, но теперь похоже, что ее могут представить уже в Pixel 10. Все это — часть глобальной интеграции искусственного интеллекта Gemini в Android и фирменные устройства Google.

Инструмент Help Me Edit, который уже появился в бета-версии Google Photos 7.38, также перекликается с этой функцией. Он работает как небольшой чат-бот — пользователь выбирает фото, нажимает Help me edit и вводит текстовый запрос, а дальше Gemini редактирует изображение в соответствии с инструкциями.

Ожидается, что все эти возможности будут эксклюзивными для смартфонов Pixel 10 при запуске. Для более старых моделей, возможно, их добавят позже через обновление Feature Drop.

Google уже подтвердила, что серия Pixel 10 будет представлена 20 августа на мероприятии Made by Google, поэтому стоит ожидать еще больше подробностей в ближайшие недели.

