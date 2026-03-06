banner
Новости Устройства 06.03.2026 comment views icon

Honor 600 Lite за $330 получил батарею 6520 мА-ч и камеру 108 Мп

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Honor 600 Lite за $330 отримав батарею 6520 мА•год і камеру 108 Мп

Honor расширила свою линейку смартфонов и представила новую модель Honor 600 Lite. Это первое устройство серии 600, которая вскоре пополнится дополнительными моделями.


Характеристики Honor 600 Lite

Смартфон Honor 600 Lite получил 6,6-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Панель поддерживает пиковую локальную яркость до 6500 нит. В верхней части дисплея разместили вырез в форме «капсулы», где установлена фронтальная камера с 16 Мп сенсором. Под экраном разместился оптический сканер отпечатков пальцев.

Новинка содержит чипсет MediaTek Dimensity 7100 Elite. Его дополняют 12 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 256 ГБ. Устройство комплектуется батареей емкостью 6520 мА-ч. Она поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. Корпус сочетает алюминиевую рамку и стеклянную заднюю панель. Смартфон имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP66. Устройство работает под управлением оболочки MagicOS 10 на базе Android 16.

Honor 600 Lite за $330 отримав батарею 6520 мА•год і камеру 108 Мп
Характеристики Honor 600 Lite

Блок камер на задней панели перекочевал из модели Honor 400 Lite. Основной сенсор имеет разрешение 108 Мп, а вспомогательный ультраширокоугольный модуль — 5 Мп. Отдельное внимание уделили управлению камерой: смартфон получил специальную кнопку AI Camera. Она позволяет быстро запускать камеру, делать фото или видео и активировать функции визуального интеллекта.

Цена

Новый смартфон Honor 600 Lite доступен в двух цветах: Desert Gold и Velvet Grey. Аппарат уже поступил в продажу в Малайзии по цене около $330 и в Словакии — за €300. При этом предыдущая линейка Honor 500, которую компания показала всего три месяца назад в Китае, до сих пор не появилась на глобальном рынке.


Honor клонировала iPhone 17 Pro с аккумулятором на 10 000 мАч аккумулятором

Источник: gsmarena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Realme представила Realme 16 5G и 16 Pro 5G: зеркало, 144 Гц и 7000 мА-ч
Apple снова лидер рынка смартфонов: компания обогнала Samsung в 2025 году
Первые фото Samsung Galaxy A57: новый цвет и характеристики
Realme 16 раскрыли до анонса: Dimensity 6400 Turbo, 7000 мА-ч и защита IP69K
14 лет после анонса: представлен NexPhone с Android, Linux и Windows 11 в режиме десктопа
Honor интригует новым видео о Robot Phone — смартфоне, который имеет роботизированную руку
Магнитные чехлы раскрывают дизайн Samsung Galaxy S26, дата презентации тоже известна
Trump Phone существует: Trump Mobile "показала" обновленный T1 Phone, совсем не Made in USA
AirDrop для всех: Google расширит обмен файлами с iPhone на "многие" Android-смартфоны
Забудьте iPhone 17 Pro: iPod стал новым трендом зуммеров в 2026 году и вот почему
Вышел Vivo Y500i: батарея 7200 мА-ч по цене от $215
Face ID без "островка": Samsung Galaxy S27 Ultra получит модернизированную систему распознавания лиц
Realme P4 Power дебютировал с батареей 10 001 мА-ч и усиленным корпусом
Realme подтвердила P4 Power с батареей на 10 000 мА-ч
Как у Oppo и Vivo: Apple iPhone 18 Pro может получить телеконвертер
Samsung Galaxy S26 Ultra: новые странные цвета и цена как у предшественников
Вышел Oppo Reno15 Pro Mini — компактный смартфон с батареей на 6200 мА-ч
Второй дисплей E-ink для смартфона: небольшой ридер Xteink X4
Google "лениво" анонсировала Pixel 10a: есть цвета и дата
Ютубер превратил сломанный смартфон в игровой мини-ПК всего за $100
Видео прототипа Xiaomi 17 Air — смартфон отменен из-за провала Apple
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить