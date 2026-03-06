Honor расширила свою линейку смартфонов и представила новую модель Honor 600 Lite. Это первое устройство серии 600, которая вскоре пополнится дополнительными моделями.





Характеристики Honor 600 Lite

Смартфон Honor 600 Lite получил 6,6-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Панель поддерживает пиковую локальную яркость до 6500 нит. В верхней части дисплея разместили вырез в форме «капсулы», где установлена фронтальная камера с 16 Мп сенсором. Под экраном разместился оптический сканер отпечатков пальцев.

Новинка содержит чипсет MediaTek Dimensity 7100 Elite. Его дополняют 12 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью 256 ГБ. Устройство комплектуется батареей емкостью 6520 мА-ч. Она поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. Корпус сочетает алюминиевую рамку и стеклянную заднюю панель. Смартфон имеет защиту от пыли и воды по стандарту IP66. Устройство работает под управлением оболочки MagicOS 10 на базе Android 16.

Блок камер на задней панели перекочевал из модели Honor 400 Lite. Основной сенсор имеет разрешение 108 Мп, а вспомогательный ультраширокоугольный модуль — 5 Мп. Отдельное внимание уделили управлению камерой: смартфон получил специальную кнопку AI Camera. Она позволяет быстро запускать камеру, делать фото или видео и активировать функции визуального интеллекта.

Цена

Новый смартфон Honor 600 Lite доступен в двух цветах: Desert Gold и Velvet Grey. Аппарат уже поступил в продажу в Малайзии по цене около $330 и в Словакии — за €300. При этом предыдущая линейка Honor 500, которую компания показала всего три месяца назад в Китае, до сих пор не появилась на глобальном рынке.





Источник: gsmarena