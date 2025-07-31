Цены и все цвета Google Pixel 10 и Apple iPhone 17 появились в сети

Наступил новый день, и в сеть попала новая утечка о будущих смартфонах Google Pixel 10 и Apple iPhone 17. Что касается серии Pixel 10, до презентации еще почти месяц, а после предыдущих утечек, кажется, мы знаем уже почти все о них: технические характеристики, изображения, вероятную дату релиза… А теперь — и цены для США и Канады.
Цены Google Pixel 10
На этот раз обойдется без прямых подорожаний. Кроме модели Pixel 10 Pro XL. Дело в том, что Google убрала базовую версию со 128 ГБ памяти, поэтому самым дешевым стал вариант с хранилищем емкостью 256 ГБ. Его цена не изменилась по сравнению с Pixel 9 Pro XL, но если пользователю нужен просто минимальный вариант без лишних гигабайтов, он все равно потратит больше, чем в прошлом году.
Цены на будущие смартфоны представлены в следующей таблице.
|Версия
|Google Pixel 10 Pro
|Google Pixel 10 Pro XL
|Google Pixel 10 Pro Fold
|Google Pixel 10 Pro Fold
|128 ГБ
|$799
|$999
|—
|—
|256 ГБ
|$899
|$1099
|$1199
|$1799
|512 ГБ
|—
|$1219
|$1319
|$1919
|1 ТБ
|—
|$1449
|$1549
|$2149
Также Google планирует бонусы для покупателей:
- Pixel 10: 6 месяцев бесплатного доступа к Google AI Pro, Fitbit Premium и YouTube Premium.
- Другие модели: целый год с Google AI Pro и те же льготы с Fitbit и YouTube.
Серия Pixel 10 получила новый фирменный цвет Moonstone. Только базовая версия будет отличаться от остальных.
iPhone 17 подорожает
Apple сдерживала цены несколько лет, но это изменится с выходом серии iPhone 17. Несмотря на пошлины на импорт, которые действуют уже давно, компания удерживала стоимость iPhone 16. Теперь же аналитики прогнозируют подорожание почти на $50 для всех моделей, кроме обычного iPhone 17.
- iPhone 17 Pro — $1049
- iPhone 17 Pro Max — $1249
- iPhone 17 Slim (который, вероятно, заменит iPhone 16 Plus) — $949
Apple объясняет это ростом цен на комплектующие и влиянием тарифов. Интересно, что iPhone Pro стоит $999 еще с 2019 года — так что повышение вполне ожидаемо.
Новые цвета iPhone 17
Вместе с живыми фото также появились изображения всех моделей iPhone 17 в обновленных цветах. Это лишь макеты, но они часто дают довольно точное представление о финальном виде устройств. Их распространил инсайдер Сонни Диксон.
Итак, для моделей iPhone 17 и 17 Air дизайнеры подготовили следующие цвета: светло-голубой, белый, серый, розовый (ранее — светло-фиолетовый), черный, зеленый.
В то же время iPhone 17 Pro и Pro Max будут иметь следующую расцветку: черный, темно-синий, белый и яркий оранжевый.
Также на макетах видно новое расположение логотипа Apple на моделях Pro. Слухи об этом ходили уже давно.
Apple планирует представить смартфоны серии iPhone 17 уже в начале сентября, но точную дату еще не объявила.
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