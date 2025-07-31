Новости Устройства 31.07.2025 comment views icon

Цены и все цвета Google Pixel 10 и Apple iPhone 17 появились в сети

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Цены и все цвета Google Pixel 10 и Apple iPhone 17 появились в сети

Наступил новый день, и в сеть попала новая утечка о будущих смартфонах Google Pixel 10 и Apple iPhone 17. Что касается серии Pixel 10, до презентации еще почти месяц, а после предыдущих утечек, кажется, мы знаем уже почти все о них: технические характеристики, изображения, вероятную дату релиза… А теперь — и цены для США и Канады.

Цены Google Pixel 10

На этот раз обойдется без прямых подорожаний. Кроме модели Pixel 10 Pro XL. Дело в том, что Google убрала базовую версию со 128 ГБ памяти, поэтому самым дешевым стал вариант с хранилищем емкостью 256 ГБ. Его цена не изменилась по сравнению с Pixel 9 Pro XL, но если пользователю нужен просто минимальный вариант без лишних гигабайтов, он все равно потратит больше, чем в прошлом году.

Ціни та всі кольори Google Pixel 10 і Apple iPhone 17 з'явилися у мережі
Цвета Google Pixel 10

Цены на будущие смартфоны представлены в следующей таблице.

Версия Google Pixel 10 Pro Google Pixel 10 Pro XL Google Pixel 10 Pro Fold Google Pixel 10 Pro Fold
128 ГБ $799 $999
256 ГБ $899 $1099 $1199 $1799
512 ГБ $1219 $1319 $1919
1 ТБ $1449 $1549 $2149

Также Google планирует бонусы для покупателей:

  • Pixel 10: 6 месяцев бесплатного доступа к Google AI Pro, Fitbit Premium и YouTube Premium.
  • Другие модели: целый год с Google AI Pro и те же льготы с Fitbit и YouTube.
Ціни та всі кольори Google Pixel 10 і Apple iPhone 17 з'явилися у мережі
Pixel 10 в цвете Moonstone

Серия Pixel 10 получила новый фирменный цвет Moonstone. Только базовая версия будет отличаться от остальных.

iPhone 17 подорожает

Apple сдерживала цены несколько лет, но это изменится с выходом серии iPhone 17. Несмотря на пошлины на импорт, которые действуют уже давно, компания удерживала стоимость iPhone 16. Теперь же аналитики прогнозируют подорожание почти на $50 для всех моделей, кроме обычного iPhone 17.

  • iPhone 17 Pro — $1049
  • iPhone 17 Pro Max — $1249
  • iPhone 17 Slim (который, вероятно, заменит iPhone 16 Plus) — $949

Apple объясняет это ростом цен на комплектующие и влиянием тарифов. Интересно, что iPhone Pro стоит $999 еще с 2019 года — так что повышение вполне ожидаемо.

Новые цвета iPhone 17

Вместе с живыми фото также появились изображения всех моделей iPhone 17 в обновленных цветах. Это лишь макеты, но они часто дают довольно точное представление о финальном виде устройств. Их распространил инсайдер Сонни Диксон.

Итак, для моделей iPhone 17 и 17 Air дизайнеры подготовили следующие цвета: светло-голубой, белый, серый, розовый (ранее — светло-фиолетовый), черный, зеленый.

В то же время iPhone 17 Pro и Pro Max будут иметь следующую расцветку: черный, темно-синий, белый и яркий оранжевый.

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Также на макетах видно новое расположение логотипа Apple на моделях Pro. Слухи об этом ходили уже давно.

Apple планирует представить смартфоны серии iPhone 17 уже в начале сентября, но точную дату еще не объявила.

Источник: gsmarena 1, 2, 3

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