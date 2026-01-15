Google Pixel 10a: официальный рендер, цена и дата выхода

В сеть попал официальный рендер Google Pixel 10a. На первый взгляд смартфон выглядит почти так же, как Pixel 9a, и это ожидаемо. Компания ранее заявляла, что меняет дизайн Pixel раз в 2-3 года. Учитывая, что Pixel 9a уже получил обновленный внешний вид по сравнению с 8a, новых дизайнерских решений в серии a стоит ждать не раньше Pixel 11a.

Ранее уже появлялась предварительная информация о Pixel 10a, которая подтверждала сохранение дизайна. Новая утечка лишь закрепляет это: смартфон будет иметь 6,3-дюймовый дисплей (фактическая диагональ — 6,285 дюйма). Моделей с таким размером экрана на рынке немного, особенно в этом ценовом сегменте. Рамки вокруг дисплея остаются довольно толстыми, что типично для доступных моделей.

Задняя камера почти не выступает над корпусом. Модуль камеры сохраняет двойную конфигурацию, хотя сам блок выглядит немного больше. Согласно утечкам, смартфон получит основной модуль с 48 Мп сенсором (объектив с диафрагмой f/1.7) и ультраширокоугольный модуль 13 Мп (диафрагма f/2.2).

Дисплей — OLED-панель с частотой обновления 120 Гц, но без LTPO-технологии. Аккумулятор останется таким же, как у Pixel 9a: емкость 5100 мА-ч с проводной зарядкой мощностью 23 Вт. В этом плане изменений не предвидится.

По данным из утечек исходного кода, Pixel 10a будет работать на процессоре Tensor G4 — том же, что и у Pixel 9a. Его дополнят 8 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 3.1 емкостью 128 ГБ или 256 ГБ. Более новый Tensor G5 демонстрирует заметный прирост производительности по сравнению с G4, но даже он уступает флагманским решениям Qualcomm и MediaTek.

Ожидается, что Google Pixel 10a представят раньше, чем предшественника. Если Pixel 9a показали в середине марта, то преемника могут выпустить уже 17 февраля. Смартфон планируют продавать в четырех цветах: Obsidian, Berry, Fog и Lavender. Для сравнения, Pixel 9a был доступен в цветах Obsidian, Peony, Porcelain и Iris.

Отдельная утечка раскрыла цены Google Pixel 10a для европейского рынка. Версия со 128 ГБ встроенного хранилища будет стоить €500, а вариант с 256 ГБ — €600. Фирменные чехлы в цвет корпуса будут продавать за €20. Начальная цена на €50 ниже, чем у Pixel 9a прошлого года. По имеющейся информации, модель на 128 ГБ будет доступна во всех четырех цветах, тогда как версия на 256 ГБ — только в цвете Obsidian.

Источник: gsmarena 1, 2