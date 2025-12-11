Появились характеристики Google Pixel 10a — минимальные изменения по сравнению с 9a

Google готовит Pixel 10a к весеннему релизу 2026 года, но новые утечки свидетельствуют, что обновление выйдет максимально скромным. В сеть попала информация о сертификации модели для работы в сети Verizon, которой поделился известный инсайдер Эван Бласс. Документ раскрывает ключевые характеристики будущего бюджетника — и они почти полностью повторяют Pixel 9a.

Характеристики Google Pixel 10a

Google Pixel 10a получит 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления изображения до 120 Гц. Это тот же формат, что и у 9a, только с незначительной разницей в диагонали — предыдущий смартфон имел 6,285 дюйма.

По данным сертификации, Google оставляет те же 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ базового хранилища. Аккумулятор тоже без изменений — 5100 мА-ч, с привычной для линейки мощностью зарядки около 23 Вт. О чипсете в документах упоминаний нет, но предыдущая утечка подтверждает Tensor G4 — тот же, что и у Pixel 9a, только с более высокой частотой.

Основной блок камер на спинке снова будет иметь знакомую «планку» с двумя модулями: главный 48 Мп (f/1.7) и ультраширокоугольный 13 Мп (f/2.2). За автопортреты отвечает 13 Мп камера в отверстии дисплея по центру.

Корпус Pixel 10a сохранит толстые рамки, пластиковую заднюю панель, традиционное размещение кнопок громкости под клавишей питания и симметричные вырезы под динамик и микрофон снизу. Видимые антенны на боках также никуда не исчезают.

В целом озвученные данные о Google Pixel 10a свидетельствуют о почти полной повторяемости характеристик предыдущей модели. Цена также ожидается на уровне около $499.

Если Google не изменит стратегию, Pixel 10a должен получить стандартные 7 лет обновлений — одно из ключевых преимуществ Pixel в бюджетном сегменте. А Pixel 9a, со своей стороны, может резко подешеветь после релиза «новинки», что потенциально сделает его популярным вариантом среди тех, кто хочет «чистый Android» без переплат.

Источник: wccftech, gsmarena