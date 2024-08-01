Google Pixel 9 / Pro будут иметь только 128 ГБ хранилища в базовой версии, а улучшенную «быструю» зарядку ограничат до 45 Вт

Накануне мероприятия Made by Google, запланированного на 13 августа, появилась новая порция информации о технических характеристиках будущих смартфонов серии Pixel 9. Как утверждают осведомленные источники, все три модели в своей базовой версии будут иметь хранилище емкостью 128 ГБ.

Даже если Google будет придерживаться тех же цен, что и в прошлом году, это будет означать, что покупателям некоторых моделей придется заплатить $1000 за базовую конфигурацию со 128 ГБ встроенной памяти. Это вряд ли можно назвать приемлемым соотношением в 2024 году.

Отмечается, что базовая модель Pixel 9 будет доступна в версиях на 128 ГБ и 256 ГБ хранилища. В то же время Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL будут доступны в вариантах на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти. Официальные цены пока что остаются неизвестными. Однако, учитывая последние тенденции отрасли, можно ожидать, что цена Pixel 9 Pro XL подскочит на $100 или более по сравнению с прошлогодним Pixel 8 Pro.

Лишь у складного смартфона Pixel 9 Pro Fold в базовой конфигурации будет доступно 256 ГБ встроенной памяти. Также на рынок выйдет версия с хранилищем вместимостью 512 ГБ. Однако в некоторых регионах, например, в Индии, Google будет продавать только Pixel 9 Pro Fold на 256 ГБ.

Также стало известно, сколько оперативной памяти будут иметь будущие смартфоны. Обычной версии Pixel 9 приписывают 12 ГБ ОЗУ. В то же время модели Pro будут иметь 16 ГБ оперативной памяти.

Источник сообщает, что Google немного увеличивает скорость зарядки для Pixel 9. Модели Pixel 9 и Pixel 9 Pro смогут заряжаться «до 55% примерно за 30 минут», тогда как Pixel 9 Pro XL будет заряжаться «до 70% примерно за 30 минут». Эти показатели будут достигаться при использовании зарядного устройства Google USB-C мощностью 45 Вт. Сейчас Google продает в Google Store только зарядное устройство USB-C мощностью 30 Вт. Даже несмотря на увеличение скорости зарядки, в этой сфере смартфоны от Google все еще значительно уступают многим флагманам других производителей.

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Для всех трех моноблочных моделей обещают «24 часа автономной работы» и до 100 часов в режиме Extreme Battery Saver. Только для Pixel 9 Pro Fold, который будет иметь аккумулятор емкостью 4650 мАч, заявлено 72 часа работы в режиме экстремального энергосбережения. Однако общая автономность тоже должна составлять 24 часа.

Источник: androidheadlines