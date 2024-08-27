Android 15 на Google Pixel выйдет в октябре – компания подтвердила слухи

Google подтвердил время обновления смартфонов Pixel до Android 15. Ранее слухи сообщали, что этого не произойдет в сентябре.
Вчера неофициальные источники сообщали, что Google выпустит Android 15 на устройствах Pixel в следующем месяце, поскольку компания работает над повышением стабильности. Зато Google планирует обновление в октябре, возможно, в середине месяца. Компания только что фактически подтвердила эту информацию.
Несколько часов назад Google изменил примечания к выпуску обновление бета-версии Android, которое поступает на устройства, отказавшиеся от программы бета-тестирования. В обновленных примечаниях к выпуску говорится, что пользователи, ожидающие стабильного обновления Android 15, должны «игнорировать [понижение] OTA, пока Android 15 не станет доступным в октябре».
Поскольку это сообщение может поступить только от Google, это фактически подтверждает планы выпустить обновление Android 15 для Pixel в октябре. Однако ранее Google отказался подтвердить Android Authority слухи о октябрьском обновлении.
Это сообщение важно, поскольку многие пользователи, которые отказались от программы бета-тестирования, ждали бы скорого выпуска стабильного обновления. Теперь они будут иметь общее представление о том, как долго им придется игнорировать OTA-версию Android 14.
Google планирует выпустить стабильное обновление Android 15 для таких устройств Pixel:
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel Tablet
- Google Pixel Fold
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
Также неофициально известно, что на следующей неделе Google откроет исходный код Android 15 для разработчиков.
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Источник: Android Authority
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