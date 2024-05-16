Android 15 Beta 2 доступна для Pixel, OnePlus и Xiaomi — с функцией «частных приложений»

Google запустила Android 15 Beta 2 на Pixel и других смартфонах. Google предлагает с Beta 2 «постепенный выпуск бета-версии» — они будут пригодны для ежедневного использования.

В Android 15 появился режим Private Space, который позволяет создать отдельную область для выбранных приложений. Это ограничение доступа посторонних к приложениям — их можно ограничить или скрыть. Доступ к приложениям можно получить с после аутентификации отпечатком пальца, ввода пароля или PIN-кода, которые являются отдельными от тех, что разблокируют телефон. Оповещения и данные программ в частном пространстве будут изолированы от остальной части телефона с помощью настроек и других программ.

Android 15 Beta 2 добавляет поддержку для устройств, которые используют большие размеры страниц (page sizes) — до 16 КБ, по сравнению с размером 4 КБ. Устройства с большим размером страницы будут иметь улучшенную производительность и интенсивнее использовать память.

Появилась закрепление панели задач на экране и возможность использовать пары приложений. Google не предоставил много информации об этих функциях, на них можно будет посмотреть уже после обновления.

Еще одно изменение позволяет системе обращаться к пользователю так, как он хочет. Это означает выбор языков и пола, которые будут использоваться в Android. Языков может быть больше, чем один.

Улучшение доступа к избранным фотографиям: теперь приложения смогут получать ограниченный доступ к медиа.

Плавный вход в режим «картинка-в-картинке» (PiP) — более плавная анимация перехода, без мерцания.

Эффекты усиленной вибрации для каналов уведомлений — позволит лучше различать типы уведомлений, не глядя на смартфон.

Изменения в доступе приложений к службам, улучшенную поддержку AV1 и улучшение интерфейса.

Новая функция Android 15 — «Блокировка при обнаружении кражи». Хотя ее нет в этой бета-версии, функция появится позже в этом году. Она использует акселерометр и искусственный интеллект для распознавания кражи, когда кто-то вырывает телефон из руки и пытается убежать. Любое соответствующее движение приведет к автоматической блокировке телефона.



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Кроме Pixel, обновление получат некоторые смартфоны Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, Vivo и Xiaomi.

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Источники: Wccftech, Ars Tecnica,

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