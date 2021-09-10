Google показала интерфейс своих фирменных приложений в дизайне Material You

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Релиз стабильной версии Android 12, которая принесет новый дизайнерский стиль Material You, уже не за горами, поэтому Google начала обновлять свои фирменные приложения, чтобы они соответствовали внешнему виду системы. В частности, компания продемонстрировала интерфейс Gmail, Calendar, Docs, Drive и Meet, который появится у пользователей в скором времени.

Изменения не являются кардинальными. Обновлены навигационные панели, кнопки, строки поиска, используется шрифт Google Sans. Благодаря новой возможности Android 12 менять цвет системы, фирменные приложения Google также будут адаптироваться под ваши цветовые предпочтения.

Оценить обновленный интерфейс уже можно в Gmail (версия 2021.08.24 или новее), Drive (2.21.330 или новее) и Docs (1.21.342 или новее). В остальных приложениях апдейты начнут прилетать 19-20 сентября.

В сети также появились скриншоты бета-версии программы Google Phone (версия 70) с дизайном Material You.

Источники: The Verge, Google