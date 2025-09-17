Google показала локальный поисковик для Windows, который ищет информацию на ПК и в интернете

Google тестирует новую программу для Windows (Google app for Windows), которая объединяет поиск по локальным файлам, на Google Диске, установленных программах и в интернете.

Программа позволяет с помощью сочетания клавиш Alt + Space открывать поисковую строку, подобно Spotlight в macOS и искать данные как на ПК, так и в интернете. Результаты отображаются в виде структурированной информации в окне, которое напоминает привычное окно выдачи поисковика Google.

Доступна опция Google Lens для выделения, распознавания и перевода текста на изображениях, а также поиск по изображению; итоги на базе ИИ (AI Overviews) и режим AI Mode, что позволяет задавать вопросы чат-боту просто в поисковой строке и получать развернутые ответы.

Между режимами можно переключаться, а также устанавливать светлую или темную тему.

После установки вас попросят авторизоваться через аккаунт Google, аналогично требованию в браузере Chrome, а ярлык приложения высветится на рабочем столе — его можно переместить в любое место на экране и изменить размер.

Сейчас программа доступна в экспериментальном режиме на платформе Google Search Labs, пока на английском языке и только для США, с поддержкой Windows 10 и более новых.

Источник: The Verge, 9to5google