Google представила «будущее гейминга»: стриминговый игровой сервис Stadia и одноимённый контроллер

В рамках проходящей в Сан-Франциско конференции разработчиков игр GDC 2019 Google представила своё видение «будущего гейминга» – сервис потоковой передачи игр под названием Stadia. Выступая со сцены, глава компании Сундар Пичаи заявил об амбициях поискового гиганта предложить пользователям платформу, которая объединит все типы устройств.

В последние месяцы Google тестировала эту платформу как Project Stream, он позволял пользователям транслировать игры в браузере Chrome. Первой и единственной игрой, которая была публично протестирована с использованием данного сервиса стала Assassin’s Creed Odyssey.

Бывший руководитель PlayStation и Xbox, а сейчас вице-президент Google Фил Харрисон (Phil Harrison) сообщил, что Stadia получит интеграцию с YouTube, то есть по факту запускать игры можно будет даже прямо после просмотра роликов от издателей или разработчиков, просто нажав на кнопку «Play Now». Stadia предлагает мгновенный запуск игр без необходимости загружать или устанавливать какие-либо дополнительные файлы. Поддерживаются любые устройства, будь то компьютер, ноутбук, смартфон, планшет или телевизор. При этом вы всегда сможете продолжить игру на другом устройстве с того места, где вы остановились.

Для обеспечения комфортного игрового процесса Google использует глобальную инфраструктуру центров обработки данных, чтобы серверы находились как можно ближе к игрокам по всему миру. На первых этапах игры будут транслироваться в разрешении до 4K с частотой 60 кадров в секунду. В будущем планируется поддержка 8K при 120 кадрах в секунду. Google сотрудничает с AMD для создания собственного графического процессора для центров обработки данных. Этот чип, по словам компании, способен обеспечить производительность на уровне 10,7 терафлопс, что гораздо больше, чем у PS4 Pro (4,2 терафлопс) и Xbox One X (6 терафлопс). В Stadia есть полная поддержка Havok, CryEngine, Unity и Unreal Engine, а первой игрой, запущенной на новой платформе, станет Doom Eternal с 4K, HDR и 60 fps.

Несмотря на то, что Stadia поддерживает уже существующие геймпады и прочие методы управления, Google показала свой контроллер со встроенным микрофоном, кнопкой для записи и отправки видео прямо на YouTube, а также отдельной кнопкой для вызова Google Assistant. Геймпад подключается к Stadia напрямую через Wi-Fi, обеспечивая минимальные задержки.

Google также основала свою студию Stadia Games And Entertainment, которая займётся разработкой эксклюзивов для сервиса. Её возглавила Джейд Рэймонд, которая недавно перешла в Google на должность вице-президента компании.

На первых порах Stadia заработает в более чем 30 странах мира (Украины, к сожалению в этом списке пока нет). Google не раскрывает подробностей о том, когда именно сервис будет доступен, сообщив лишь о запуске в 2019 году. Ближе к лету компания обещает предоставить больше информации о ценах и количестве доступных игр.

Источник: The Verge