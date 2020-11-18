Google представила Chrome 87 — последнее в этом году обновление браузера с «самый большим приростом быстродействия за многие годы» и новыми функциями

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Google обновила Chrome до версии 87.0 — это последний апдейт браузера в этом году, который, как заверяют разработчики, обеспечивает «самый большой прирост быстродействия за многие годы».

Лейтмотив обновления Chrome 87 — оптимизация кода. Благодаря ряду внутренних оптимизаций (в том числе троттлингу JavaScript) страницы должны загружаться быстрее при меньшем объеме затрачиваемых ресурсов и, следовательно, энергии. Говоря по существу, сравнивая новую стабильную сборку с предыдущей версией разработчики заявляют следующие улучшения:

Открывается на 25% быстрее и загружает вкладки на 7% быстрее при меньшем потреблении ОЗУ.

Потребляет в пять раз меньше ресурсов процессора при сниженном на 25% энергопотреблении.

Версия на Android теперь загружает вкладки практически мгновенно при перемещении назад и вперед между просмотренным страницам.

В Google особо подчеркивают, что им удалось добиться этого, не трогая важные для пользователей фоновые функции вроде воспроизведения музыки и получения уведомлений.

Tab search in #Chrome is a new way to find an open tab – just type the page name you’re looking and for and it’ll pop up. Learn more about this latest version of Chrome → https://t.co/NrsADN8PMv pic.twitter.com/1R5azL68lf — Chrome (@googlechrome) November 17, 2020

Помимо важных внутренний оптимизаций обновление включает и несколько полезных функциональных изменений.

В адресной строке появилась поддержка Chrome Actions. По сути, это те же быстрые действия, что и в случае Assistant — например, теперь можно просто ввести «очистить историю просмотра» или «редактировать пароли», после чего откроется соответствующее меню. Первый набор действий — пока функция доступна только на ПК — посвящен конфиденциальности и безопасности.

Еще одно новшество Chrome 87 — тематические карточки. При открытии новых вкладок система будет подтягивать ссылки на ранее посещенные страницы или предлагать похожие на основе их поисковых запросов и истории посещений сайтов. Пока что карточки будут показываться ограниченному числу пользователей, а их официальный запуск запланирован на 2021 год.

Последнее, но не менее важной функциональное улучшение касается функции группировки вкладок — разработчики добавили поддержку поиска, что наверняка оценят любители держать открытыми одновременно несколько десятков вкладок.

Обновление Chrome 87 уже доступно и устанавливается автоматически после перезапуска браузера.