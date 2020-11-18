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Google представила Chrome 87 — последнее в этом году обновление браузера с «самый большим приростом быстродействия за многие годы» и новыми функциями

Google представила Chrome 87 — последнее в этом году обновление браузера с «самый большим приростом быстродействия за многие годы» и новыми функциями

Google представила Chrome 87 — последнее в этом году обновление браузера с «самый большим приростом быстродействия за многие годы» и новыми функциями


Google обновила Chrome до версии 87.0 — это последний апдейт браузера в этом году, который, как заверяют разработчики, обеспечивает «самый большой прирост быстродействия за многие годы».

Лейтмотив обновления Chrome 87 — оптимизация кода. Благодаря ряду внутренних оптимизаций (в том числе троттлингу JavaScript) страницы должны загружаться быстрее при меньшем объеме затрачиваемых ресурсов и, следовательно, энергии. Говоря по существу, сравнивая новую стабильную сборку с предыдущей версией разработчики заявляют следующие улучшения:

  • Открывается на 25% быстрее и загружает вкладки на 7% быстрее при меньшем потреблении ОЗУ.
  • Потребляет в пять раз меньше ресурсов процессора при сниженном на 25% энергопотреблении.
  • Версия на Android теперь загружает вкладки практически мгновенно при перемещении назад и вперед между просмотренным страницам.

В Google особо подчеркивают, что им удалось добиться этого, не трогая важные для пользователей фоновые функции вроде воспроизведения музыки и получения уведомлений.

Помимо важных внутренний оптимизаций обновление включает и несколько полезных функциональных изменений.

Google представила Chrome 87 — последнее в этом году обновление браузера с «самый большим приростом быстродействия за многие годы» и новыми функциями

В адресной строке появилась поддержка Chrome Actions. По сути, это те же быстрые действия, что и в случае Assistant — например, теперь можно просто ввести «очистить историю просмотра» или «редактировать пароли», после чего откроется соответствующее меню. Первый набор действий — пока функция доступна только на ПК — посвящен конфиденциальности и безопасности.

Еще одно новшество Chrome 87 — тематические карточки. При открытии новых вкладок система будет подтягивать ссылки на ранее посещенные страницы или предлагать похожие на основе их поисковых запросов и истории посещений сайтов. Пока что карточки будут показываться ограниченному числу пользователей, а их официальный запуск запланирован на 2021 год.

Google представила Chrome 87 — последнее в этом году обновление браузера с «самый большим приростом быстродействия за многие годы» и новыми функциями
Карточки в Chrome помогут вам продолжить с того места, где вы остановились. Они включают недавно просмотренный и связанный контент, и они начнут отображаться для некоторых пользователей на странице новой вкладки под ярлыками.

Последнее, но не менее важной функциональное улучшение касается функции группировки вкладок — разработчики добавили поддержку поиска, что наверняка оценят любители держать открытыми одновременно несколько десятков вкладок.

Google представила Chrome 87 — последнее в этом году обновление браузера с «самый большим приростом быстродействия за многие годы» и новыми функциями

Обновление Chrome 87 уже доступно и устанавливается автоматически после перезапуска браузера.

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