Google представила Chrome 87 — последнее в этом году обновление браузера с «самый большим приростом быстродействия за многие годы» и новыми функциями

Google обновила Chrome до версии 87.0 — это последний апдейт браузера в этом году, который, как заверяют разработчики, обеспечивает «самый большой прирост быстродействия за многие годы».

Лейтмотив обновления Chrome 87 — оптимизация кода. Благодаря ряду внутренних оптимизаций (в том числе троттлингу JavaScript) страницы должны загружаться быстрее при меньшем объеме затрачиваемых ресурсов и, следовательно, энергии. Говоря по существу, сравнивая новую стабильную сборку с предыдущей версией разработчики заявляют следующие улучшения:

В Google особо подчеркивают, что им удалось добиться этого, не трогая важные для пользователей фоновые функции вроде воспроизведения музыки и получения уведомлений.

Tab search in #Chrome is a new way to find an open tab – just type the page name you’re looking and for and it’ll pop up. Learn more about this latest version of Chrome → https://t.co/NrsADN8PMv pic.twitter.com/1R5azL68lf

