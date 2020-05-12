Snapdragon 765G на стероидах. Новая SoC Snapdragon 768G для массовых смартфонов поддерживает 120-герцевые экраны и функцию обновления драйвера GPU





В декабре прошлого года Qualcomm вместе с топовой высокопроизводительной SoC Snapdragon 865 для флагманских смартфонов представила также более доступные Snapdragon 765 и Snapdragon 765G (первые SoC компании со встроенным модемом 5G) для массовых смартфонов. И только успели выйти первые смартфоны на Snapdragon 765G, как Qualcomm вчера расширила линейку новой моделью под названием Snapdragon 768G.

Как несложно догадаться, Snapdragon 768G является улучшенной версией Snapdragon 765G, причем доработаны, главным образом, только основные компоненты. Так, в SoC применяется высокопроизводительное ядро Kryo 475 Prime частотой 2,8 ГГц — в Snapdragon 765G частота Kryo 475 Prime составляет 2,4 ГГц. Также повышена производительность графического процессора Adreno 620 — оно разогнано на 20% (750 МГц). Кроме того, Snapdragon 768G — первая среднеуровневая платформа 7-серии с возможностью обновления драйверов GPU (функция Adreno Updateable), которая до этого была уделом флагманских моделей 8-серии, и поддержкой 120-герцевых экранов. В остальном никаких между Snapdragon 768G и Snapdragon 765G нет.

Qualcomm Snapdragon 768G Qualcomm Snapdragon 765G CPU 1×2,8 ГГц Kryo 475 Prime + 1×2,2 ГГц Kryo 475 Gold + 6×1,8 ГГц Kryo 475 Silver 1×2,4 ГГц Kryo 475 Prime + 1×2,2 ГГц Kryo 475 Gold + 6×1,8 ГГц Kryo 475 Silver GPU Adreno 620 @ 750 МГц Adreno 620 @ 625 МГц 5G Загрузка: до 3,7 ГБит/с; Отдача: до 1,6 Гбит/с Загрузка: до 3,7 ГБит/с; Отдача: до 1,6 Гбит/сs Быстрая зарядка Quick Charge 4+ Quick Charge 4+ Другие особенности Bluetooth 5.2, USB-C 3.1 Bluetooth 5.0, USB-C 3.1

Первым смартфоном на базе Snapdragon 768G станет Redmi K30 5G Extreme Edition, который дебютировал одновременно с новой платформой и является улучшенной версией уже хорошо знакомого нам Redmi K30 5G. Версия Redmi K30 5G Extreme Edition с 6 ГБ оперативной и 128 энергонезависимой флэш-памяти оценена в эквивалент $280.

Источник: Qualcomm и The Verge