Google прекратила продажи смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL





Google убрала из своего фирменного онлайн-магазина смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые вышли на рынок в октябре 2018 года. В сообщении Android Police представитель Google подтвердил, что жизненный цикл этих моделей подошел к концу.

Третье поколение флагманских смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL вышло в октябре 2018 года. Базовая модель получила экран OLED диагональю 5,5 дюйма и разрешением 2160х1080, а Pixel 3 XL — 6,3 дюйма разрешением 2960х1440 пикселей. Обе модели получили SoC Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64 или 128 ГБ объем флэш-памяти. И до сегодняшнего дня они продавались существенно дешевле актуальных моделей, будучи весьма привлекательным вариантом для многих, особенно с учетом того, что нынешнее получилось весьма спорным.

Как обычно, до полного истощения складских запасов вы все еще можете при желании найти Pixel 3 и Pixel 3 XL в различных сторонних магазинах.

Вероятно, в обозримом будущем аналогичная судьба постигнет и младшие модели прошлого поколения Pixel 3a и Pixel 3a XL, учитывая, что вот-вот должна выйти новая модель Pixel 4a. Само собой, нынешние флагманы Pixel 4 и Pixel 4 XL, вышедшие в конце прошлого года, тоже никуда не делись. К настоящему моменту было уже несколько распродаж Pixel 4 и Pixel 4 XL со скидками до $300.

Источник: Android Police