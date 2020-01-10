«-$300 от обычной цены». Amazon предлагает смартфоны Google Pixel 4 по рекордно низким ценам





Amazon достаточно часто заманивает покупателей щедрыми скидками на те или иные товары в рамках специальных ограниченных по времени предложений. Прямо сейчас в американском онлайн-магазине Amazon действует специальная акция, в рамках которой желающие могут приобрести Google Pixel 4 или Pixel 4 XL по очень привлекательной цене. Если быть точным, Amazon временно снизила цены на новые флагманские смартфоны Pixel 4 до рекордно низкого уровня.

Младшую модель Google Pixel 4 с 64 ГБ флэш-памяти в данный момент можно приобрести за $571 в белом цвете и за $571,99 — в черном, а за Pixel 4 XL с тем же объемом памяти просят $613.79 или $661.95 в зависимости от цвета корпуса. То есть, скидки достигают почти $300 и эти цены даже ниже предыдущих минимальных, действовавшей в ходе недавней распродажи на Черную Пятницу. Напомним, обычные цены стартовые цены Pixel 4 и Pixel 4 XL в США составляют $799 и $899.

В акции также участвует Pixel 4 XL на 128 ГБ в черном цвете, но в данном случае скидка значительно меньше — всего $89 ($909.99). Кроме того, Amazon предупреждает, что акционных Pixel 4 XL на 128 ГБ осталось немного. Увы, белые варианты Pixel 4 и Pixel 4 XL с 128 ГБ флэш-памяти в акции не участвуют.

Действующие сейчас скидки на Google Pixel 4 — это временное предложение (вероятно, как обычно, однодневное), так что желающим обзавестись устройством определенно не стоит медлить с покупкой.

Важно добавить, что речь идет о полностью разблокированной версии смартфона без привязки к оператору и без обязательного условия активации в первый день.