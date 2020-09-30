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Google продлит бесплатные неограниченные видеоконференции Meet до конца марта 2021 года

Google продлит бесплатные неограниченные видеоконференции Meet до конца марта 2021 года

Google продлит бесплатные неограниченные видеоконференции Meet до конца марта 2021 года


На днях мы напоминали, что с 30 сентября заканчивается льготный период для пользователей бесплатной версии Google Meet, во время которого можно было общаться в конференциях неограниченной продолжительности. После 30 сентября в силу должны были вступить стандартные ограничения для бесплатного использования – продолжительность конференций не более 60 минут.

Однако, учитывая сложившуюся в мире ситуацию, в Google решили отсрочить вступление в силу данного ограничения. Пользователи бесплатной версии сервиса и далее смогут участвовать в безлимитных конференциях (продолжительностью до 24 часов) вплоть до марта 2021 года. Как отмечают в Google, грядущий праздничный сезон предвещает сокращение количества поездок. Потому важные события, такие как семейные встречи, праздники, свадьбы и далее для многих будут достижимы посредством видеоконференций.

«Мы хотим продолжать помогать тем, кто полагается на Meet, оставаться на связи в ближайшие месяцы», — заявил менеджер группы продукта Google Meet Самир Прадхан в своем блоге.

Возможность совершения видеоконференций длительностью до 24 часов будет действовать для владельцев учётных записей Gmail до 31 марта 2021 года.

Добавим, 30 сентября также заканчивается льготный период для пользователей G Suite и G Suite for Education, на протяжении которого они могли бесплатно пользоваться расширенными возможностями Google Meet, включая проведение конференций до 250 участников и запись видео конференций в Google Drive. В данном случае бесплатный доступ не будет продлеваться.

Источник: The Verge

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