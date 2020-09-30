Google продлит бесплатные неограниченные видеоконференции Meet до конца марта 2021 года

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На днях мы напоминали, что с 30 сентября заканчивается льготный период для пользователей бесплатной версии Google Meet, во время которого можно было общаться в конференциях неограниченной продолжительности. После 30 сентября в силу должны были вступить стандартные ограничения для бесплатного использования – продолжительность конференций не более 60 минут.

Однако, учитывая сложившуюся в мире ситуацию, в Google решили отсрочить вступление в силу данного ограничения. Пользователи бесплатной версии сервиса и далее смогут участвовать в безлимитных конференциях (продолжительностью до 24 часов) вплоть до марта 2021 года. Как отмечают в Google, грядущий праздничный сезон предвещает сокращение количества поездок. Потому важные события, такие как семейные встречи, праздники, свадьбы и далее для многих будут достижимы посредством видеоконференций.

«Мы хотим продолжать помогать тем, кто полагается на Meet, оставаться на связи в ближайшие месяцы», — заявил менеджер группы продукта Google Meet Самир Прадхан в своем блоге.

Возможность совершения видеоконференций длительностью до 24 часов будет действовать для владельцев учётных записей Gmail до 31 марта 2021 года.

Добавим, 30 сентября также заканчивается льготный период для пользователей G Suite и G Suite for Education, на протяжении которого они могли бесплатно пользоваться расширенными возможностями Google Meet, включая проведение конференций до 250 участников и запись видео конференций в Google Drive. В данном случае бесплатный доступ не будет продлеваться.

Источник: The Verge