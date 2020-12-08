Google Stadia запустился еще в восьми европейских странах (но не в Украине) и получил функцию стриминга игр на YouTube
Когда сервис доберется до Украины, все еще неизвестно.
Google Stadia в рамках очередного расширения географии добавил на карту покрытия еще восемь европейских стран — с 8 декабря облачный игровой сервис станет доступен в Австрии, Чехии, Венгрии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии и Швейцарии. Всего сервис доступен на 22 рынках. Украины в списке второй волны нет, и неизвестно, когда сервис доберется до нее (и доберется ли вообще когда-нибудь).
Stadia is now available in even more countries! Check out our blog for the latest countries added and all the details: https://t.co/yUbxBfgBE6
🇦🇹🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇵🇹🇷🇴🇸🇰🇨🇭
— Stadia (@GoogleStadia) December 7, 2020
Примечательно, что Google Stadia запустился во второй волне стран за пару дней до релиза Cyberpunk 2077 — новейший проект польской студии CD Projekt Red появится на стриминговой платформе Google в день релиза 10 декабря.
Одновременно разработчики Google Stadia добавили в сервис давно обещанную возможность — речь о функции, позволяющей в одно нажатие начать трансляцию игры на YouTube. Распространение соответствующего обновления уже началось и в ближайшие дни функциональность станет доступна всем пользователям.
В прошлом месяце Google анонсировал грядущий запуск браузерной версии стримингового сервиса Stadia на iOS. Это должно случится «в ближайшие недели».
- Google Stadia запустился 19 ноября в США, Канаде и еще 12 европейских странах. Сервис позволяет из «облака» запускать игры с высокими системными требованиями на разные устройства (телефоны, планшеты, ПК и ТВ). Все вычисления производятся на удаленных серверах Google, на устройства передается только картинка. Для работы требуется фирменный геймпад и адаптер для телевизора Chromecast Ultra.
- Игры в Google Stadia необходимо покупать так же, как и в любых других цифровых магазинах, хотя есть несколько бесплатных (Super Bomberman R Online и Destiny 2) и Pro-подписка ($10 в месяц), которая открывает доступ к стримингу и набору бесплатных игр.