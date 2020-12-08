Google Stadia запустился еще в восьми европейских странах (но не в Украине) и получил функцию стриминга игр на YouTube

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Когда сервис доберется до Украины, все еще неизвестно.

Google Stadia в рамках очередного расширения географии добавил на карту покрытия еще восемь европейских стран — с 8 декабря облачный игровой сервис станет доступен в Австрии, Чехии, Венгрии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии и Швейцарии. Всего сервис доступен на 22 рынках. Украины в списке второй волны нет, и неизвестно, когда сервис доберется до нее (и доберется ли вообще когда-нибудь).

Stadia is now available in even more countries! Check out our blog for the latest countries added and all the details: https://t.co/yUbxBfgBE6

🇦🇹🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇵🇹🇷🇴🇸🇰🇨🇭 — Stadia (@GoogleStadia) December 7, 2020

Примечательно, что Google Stadia запустился во второй волне стран за пару дней до релиза Cyberpunk 2077 — новейший проект польской студии CD Projekt Red появится на стриминговой платформе Google в день релиза 10 декабря.

Одновременно разработчики Google Stadia добавили в сервис давно обещанную возможность — речь о функции, позволяющей в одно нажатие начать трансляцию игры на YouTube. Распространение соответствующего обновления уже началось и в ближайшие дни функциональность станет доступна всем пользователям.

В прошлом месяце Google анонсировал грядущий запуск браузерной версии стримингового сервиса Stadia на iOS. Это должно случится «в ближайшие недели».