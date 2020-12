Google Stadia запустился еще в восьми европейских странах (но не в Украине) и получил функцию стриминга игр на YouTube

Когда сервис доберется до Украины, все еще неизвестно.

Google Stadia в рамках очередного расширения географии добавил на карту покрытия еще восемь европейских стран — с 8 декабря облачный игровой сервис станет доступен в Австрии, Чехии, Венгрии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии и Швейцарии. Всего сервис доступен на 22 рынках. Украины в списке второй волны нет, и неизвестно, когда сервис доберется до нее (и доберется ли вообще когда-нибудь).

Stadia is now available in even more countries! Check out our blog for the latest countries added and all the details: https://t.co/yUbxBfgBE6

🇦🇹🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇵🇹🇷🇴🇸🇰🇨🇭

