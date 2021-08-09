Google рассматривала покупку Epic Games во время «потасовки» из-за запуска Fortnite на Android
В конце июля Epic Games подала обновленную антимонопольную жалобу на Google в США из-за комиссии в Play Store. Теперь же в сети оказались судебные документы, из которых следует, что Google рассматривала «частичную или полную» покупку Epic Games, а также предлагала разработчику Fortnite «особые условия» для запуска игры в Play Store.
Конфликт между Epic Games и Apple/Google разгорелся ровно год назад — Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки через свою систему Epic Direct в обход механизмов App Store и Google Play, чтобы не платить обязательную комиссию в 30% с каждой микротранзакции. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик вступил в масштабное судебное противостояние с платформодержателями. Заседания суда по делу Epic и Apple закончились еще в мае, но решения пока не было (судье необходимо изучить свыше 4,5 тыс. страниц показаний). На днях из судебных документов Google вскрылась интересная внутрення переписка о конкуренции на Android.
Epic утверждает, что Google восприняли как угрозу ее планы по обходу комиссии Google Play Store путем распространения Fortnite по другим каналам. Жалоба содержит цитату из внутреннего документа Google, где планы Epic называются «заразой», угрожающей компании.
«Google дошла до того, что поделилась своей монопольной прибылью с партнерами, чтобы заручиться их поддержкой для ограничения конкурентов.
Она разработала серию внутренних проектов для борьбы с «заразой» — так она называла попытку Epic и других компаний предложить потребителям и разработчикам конкурентные альтернативы, и даже рассматривала варианты частичной или полной покупке Epic, чтобы устранить эту угрозу».
Epic Games
Внутренняя переписка с обсуждением возможности покупки Epic Games не была рассекречена, а в жалобе не указывается, обращалась ли когда-нибудь Google к Epic Games с такими предложениями. В жалобе также не указаны временные рамки. Но, предположительно, это произошло незадолго до запуска Fortnite на Android в 2018 году.
Глава Epic Games Тим Суини, комментируя подробности дела, заявил в твиттере, что на тот момент никто в компании не знал о планирующемся Google поглощении.
This was unbeknownst to us at the time, and because of the court’s protective order we’re just finding out now about Google’s consideration of buying Epic to shut down our efforts to compete with Google Play.https://t.co/HSS1edUrQm
— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 6, 2021
Также Суини рассказал, что Google говорила об ужасном опыте загрузки приложений из сторонних источников, одновременно позиционируя Android как открытую платформу.
Whether this would have been a negotiation to buy Epic or some sort of hostile takeover attempt is unclear.
Here Google also talks about the “frankly abysmal” sideloading experience they created, all while touting Android publicly as an “open platform”.
— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 6, 2021
Epic также заявила, что Google предлагала ей «особую сделку».
«Один из менеджеров связалась с вице-президентом и соучредителем Epic, чтобы оценить заинтересованность Epic в специальной сделке и, среди прочего, обсудить способ загрузки Fortnite на Android напрямую с сайта игры.
В телефонных заметках менеджера говорится, что она считает прямую загрузку Fortnite «откровенно ужасным опытом» и полагает, что Epic «следует побеспокоиться о том, что большинство желающих не пройдут через 15 с лишним шагов для установки приложения».
Epic Games
В жалобе Epic Games упоминает о внутреннем документе Google под названием «Ответ Epic», посвященном планам компании распространять Fortnite через свой сайт. В нем, согласно заявлению Epic Game, сотрудник Google объяснил, что загрузка через сайт не только ухудшит пользовательский опыт, но и сильно ограничит охват Fortnite. Там же говорится, что прямая загрузка со сторонних сайтов ассоциируется с вредоносным ПО, что «несовместимо» с брендом Epic и приведет к огромной путанице.
В конце прошлого месяца конфликт между Epic Games и Apple прокомментировал Илон Маск — глава Tesla и SpaceX назвал комиссии Apple в ее собственном магазине приложений «глобальным налогом на интернет».
Apple app store fees are a de facto global tax on the Internet. Epic is right.
— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021