Google рассматривала покупку Epic Games во время «потасовки» из-за запуска Fortnite на Android

Внутренняя переписка с обсуждением возможности покупки Epic Games не была рассекречена, а в жалобе не указывается, обращалась ли когда-нибудь Google к Epic Games с такими предложениями. В жалобе также не указаны временные рамки. Но, предположительно, это произошло незадолго до запуска Fortnite на Android в 2018 году.

Глава Epic Games Тим Суини, комментируя подробности дела, заявил в твиттере, что на тот момент никто в компании не знал о планирующемся Google поглощении.

This was unbeknownst to us at the time, and because of the court’s protective order we’re just finding out now about Google’s consideration of buying Epic to shut down our efforts to compete with Google Play. https://t.co/HSS1edUrQm

Также Суини рассказал, что Google говорила об ужасном опыте загрузки приложений из сторонних источников, одновременно позиционируя Android как открытую платформу.

Whether this would have been a negotiation to buy Epic or some sort of hostile takeover attempt is unclear.

Here Google also talks about the “frankly abysmal” sideloading experience they created, all while touting Android publicly as an “open platform”.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 6, 2021