Google рассматривала покупку Epic Games во время «потасовки» из-за запуска Fortnite на Android

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В конце июля Epic Games подала обновленную антимонопольную жалобу на Google в США из-за комиссии в Play Store. Теперь же в сети оказались судебные документы, из которых следует, что Google рассматривала «частичную или полную» покупку Epic Games, а также предлагала разработчику Fortnite «особые условия» для запуска игры в Play Store.

Конфликт между Epic Games и Apple/Google разгорелся ровно год назад — Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки через свою систему Epic Direct в обход механизмов App Store и Google Play, чтобы не платить обязательную комиссию в 30% с каждой микротранзакции. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик вступил в масштабное судебное противостояние с платформодержателями. Заседания суда по делу Epic и Apple закончились еще в мае, но решения пока не было (судье необходимо изучить свыше 4,5 тыс. страниц показаний). На днях из судебных документов Google вскрылась интересная внутрення переписка о конкуренции на Android.

Epic утверждает, что Google восприняли как угрозу ее планы по обходу комиссии Google Play Store путем распространения Fortnite по другим каналам. Жалоба содержит цитату из внутреннего документа Google, где планы Epic называются «заразой», угрожающей компании.