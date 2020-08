Epic Games против Apple и Google: После запуска в Fortnite системы внутренних платежей Epic, игру удалили из App Store и Google Play. Игроделы подали иски за нарушение антимонопольных норм и обыграли рекламу «1984»

Конец недели подарил нам один из самых громких игровых скандалов текущего лета, в котором приняли участие Epic Games, Apple и Google. Запустила процесс компания Epic Games, которая давно указывала на «несправедливость» в виде высоких комиссий на платежи и внутриигровые покупки в магазинах Apple App Store и Google Play.

В качестве решения компания внедрила в популярный сетевой шутер Fortnite собственную платежную систему Epic, сопроводив запуск следующим сообщением:

«Мы объявляем о новом способе оплаты на iOS и Google Play — это платёжная система Epic. Это та же самая платёжная система, которую мы используем для обработки финансовых операций на ПК, Mac и Android для игровой системы Fortnite и Epic Games Store. Мы приложили огромные усилия для того, чтобы наша платформа для электронной коммерции могла поддерживать финансовые операции для крупных событий, таких как запуски сезонов Fortnite и Мегараспродажи в Epic Games Store, и рады предложить ту же самую надежную платёжную систему на iOS и Google Play. У сотен миллионов игроков по всему миру есть учётные записи Epic, и первоочередная задача компании Epic Games состоит в том, чтобы позволить всем нашим игрокам легко и безопасно совершать финансовые операции».

При выборе платежной системы Epic игроки могли экономить до 20%, так как компания решила отдавать сумму, сэкономленную при обработке платежа. В итоге 1000 V-баксов можно было купить за $7,99, а не за $9,99.

При использовании стандартных вариантов оплаты, предлагаемых компаниями Apple и Google, эти компании взимают комиссию в размере 30%, и скидка 20% не применяется. При этом Epic Games пообещали перечислить часть средств игрокам, если в будущем Apple или Google снизят свою комиссию на платежи.

Реакция от Apple и Google последовала практически незамедлительно — компании просто удалили Fortnite из своих официальных магазинов. Объяснение весьма простое — Epic Games нарушили правила модерации контента, реализовав новую функцию без утверждения модераторами сервисов.

При этом пользователей Android-смартфонов это расстроило мало, так как они могут легко установить игру альтернативными способами (включая легальный, с помощью официального сайта). А вот владельцы iPhone пока лишены возможности установить игру. При этом те, у кого игра уже установлена, смогут играть и дальше, но не получат обновления, что также довольно чувствительно для вовлеченных игроков.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices. Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming «1984» https://t.co/tpsiCW4gqK — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Следующий удар Epic Games оказался ниже пояса — компания выпустила видео по мотивам известнешей рекламы Apple «1984», которая в свою очередь основана на одноименной антиутопии Джорджа Оруэлла. Ролик призывает избавляться от монополии App Store, который «блокирует игру Fortnite на миллиардах устройств».

Вдобавок к этому Epic Games подала иски на Apple и Google, обвинив их в нарушениях антимонопольного законодательства.

Epic Games has filed legal papers in response to Apple, read more here: https://t.co/c4sgvxQUvb — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Fortnite is currently unavailable on Google Play. More information will be forthcoming soon. — Fortnite (@FortniteGame) August 14, 2020

Борьба Epic Games с Apple и Google действительно может привести к снижению комиссии с уровня 30% до более приемлемых значений, так что мы продолжаем следить за развитием событий.

Источник: The Verge