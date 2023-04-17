Google разрабатывает новый поисковый движок на базе искусственного интеллекта

Столкнувшись с конкуренцией со стороны Microsoft и OpenAI, Google «спешит» создать «совершенно новый» поисковый движок на основе ИИ. По данным The New York Times, компания находится на ранних стадиях создания поискового сервиса, который будет пытаться предугадать, чего от него хочет пользователь, в надежде предложить «гораздо более персонализированный результат». У проекта «нет четкого графика». Вместе с тем Google также разрабатывает набор новых функций на базе ИИ для своего существующего поискового движка под кодовым названием Magi.

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Среди разрабатываемых функций — чат-бот, который может отвечать на вопросы разработчиков ПО и генерировать фрагменты кода. Компания также экспериментировала с функцией, позволяющей людям искать музыку через чат-бот. Компания привлекла к этим работам более 160 сотрудников.

Также на «разных стадиях разработки» находится рад других функций. Функция Searchalong для Chrome позволит чат-боту сканировать просматриваемую веб-страницу, чтобы предлагать контекстную информацию. Например, при поиске места для проживания на Airbnb можно также попросить чат-бота рассказать, что посмотреть и чем заняться рядом с запланированным жильем. Экспериментальные функции GIFI и Tivoli Tutor позволят пользователям предлагать Google Image Search генерировать изображения и общаться с чат-ботом, чтобы выучить новый язык. Стоит отметить, что некоторые из этих функций Google либо демонстрировала в прошлом, либо существуют на других платформах, таких как Duolingo. Например, генерация изображений уже доступна в Slides.

Как ожидается, Google анонсирует Magi в следующем месяце на I/O 2023, а осенью представит дополнительные новые функции. Компания планирует предложить функции Magi одному миллиону человек в США, а к концу года расширить доступность до 30 миллионов пользователей.

Вероятно, недавнее заявление Samsung подстегнуло Google ускорить работы над Magi. В прошлом месяце корейский гигант электроники заявил, что рассматривает возможность использования поискового сервиса Bing на своих устройствах по умолчанию. Сообщается, что это заявление вызвало у Google «панику».

Источник: Engadget