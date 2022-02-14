Google разработала умную лампу dLight с поддержкой Google Assistant — заказать ее смогут только сотрудники компании

Дизайнер Google Бен Голд опубликовал в Twitter изображение умной лампы под названием dLight. Она поддерживает возможность управления посредством Google Assistant.

Ультрасовременная лампа имеет круглое основание и тонкую стойку, на которой закреплён цилиндрический источник света. Как отметил Голд, пользователь может управлять источником света и направлять его на нужную поверхность, например, вниз на стол или на своё лицо во время видеозвонков. Устройство имеет несколько предварительных настроек освещения и позволяет регулировать цветовую температуру.

Дополнительно сообщается о возможности подключения к интернету и поддержке Google Assistant, так как на ярлыке имеется логотип Hey Google. Лампа имеет порт USB-C и может получать беспроводные обновления.

The Google lamp is called the “dLight” and I confirmed that it’s not confidential. Again, this product will likely never be for sale outside of the company. pic.twitter.com/fMmDXdr6Yk — Ben Gold (@bengold) February 11, 2022

Проблема с dLight заключается в том, что это устройство предназначено только для сотрудников Google, и, как сообщает Бен Голд, «скорее всего, она никогда не будет продаваться за пределами компании». Это не первый случай, когда Google выпускает устройство исключительно для своих сотрудников. В 2017 году компания создала наушники для своих работников.

Бен Голд сообщает, что сотрудники, находящиеся в США, могут бесплатно заказать умную лампу dLight через компанию в рамках усилий Google по улучшению работы в домашних условиях. Сотрудники Google по-прежнему не обязаны возвращаться в офис из-за пандемии. Крупные технологические компании планировали вернуться к офисной работе, но из-за вспышки штамма «Омикрон» пересмотрели свои планы. Apple планировала вернуть сотрудников в офисы в декабре, но отложила введение гибридного формата работы до 1 февраля. Google пока разрешает работать из офисов тем, кто этого хочет, а остальные могут продолжать работать удаленно. Microsoft отказалась прогнозировать дату возвращения в офис, а Amazon объявила, что позволит отдельным командам решать, когда они вернутся в офисы.

Источник: The Verge