Google разработала умную лампу dLight с поддержкой Google Assistant — заказать ее смогут только сотрудники компании

Дизайнер Google Бен Голд опубликовал в Twitter изображение умной лампы под названием dLight. Она поддерживает возможность управления посредством Google Assistant.

Ультрасовременная лампа имеет круглое основание и тонкую стойку, на которой закреплён цилиндрический источник света. Как отметил Голд, пользователь может управлять источником света и направлять его на нужную поверхность, например, вниз на стол или на своё лицо во время видеозвонков. Устройство имеет несколько предварительных настроек освещения и позволяет регулировать цветовую температуру.

Дополнительно сообщается о возможности подключения к интернету и поддержке Google Assistant, так как на ярлыке имеется логотип Hey Google. Лампа имеет порт USB-C и может получать беспроводные обновления.

The Google lamp is called the “dLight” and I confirmed that it’s not confidential. Again, this product will likely never be for sale outside of the company. pic.twitter.com/fMmDXdr6Yk

— Ben Gold (@bengold) February 11, 2022