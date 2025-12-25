Новости Софт 25.12.2025 comment views icon

Google разрешила менять "неудачные" адреса электронной почты в Gmail

Google запускает новую функцию, которая позволит менять адрес электронной почты в аккаунте компании и избавиться от «ошибок юности».

Что важно: на странице поддержки отмечается, что опция будет распространяться и на ящики типа @gmail.com. Ранее такая возможность была доступна только для тех, кто привязал к аккаунту Google почту сторонних поставщиков.

Google пишет, что процесс «разворачивается постепенно для всех пользователей». Интересно, что страница с этой информацией сейчас доступна только на языке хинди.

«Адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью Google — это адрес, который вы используете для входа в службы Google», — объясняет компания. «Он помогает вам и другим идентифицировать вашу учетную запись. При желании вы можете изменить адрес учетной записи Google, который заканчивается на gmail.com, на новый адрес электронной почты, который заканчивается на gmail.com».

После изменений, на начальный электронный адрес все еще будут приходить письма и он будет доступен для входа в аккаунт, как и новый. Изменения можно внести только раз в 12 месяцев.

Вот, что конкретно будет происходить после обновления, согласно Google:

  • Старый адрес электронной почты в вашей учетной записи Google, который заканчивается на gmail.com, будет установлен в качестве псевдонима.
  • Вы будете получать электронные письма как на старый, так и на новый электронные адреса.
  • Доступ к данным в вашей учетной записи, включая фотографии, сообщения и электронные письма, отправленные на старый адрес электронной почты, будет сохранен.
  • Вы можете в любое время повторно использовать свой старый адрес электронной почты для учетной записи Google. Однако вы не сможете создать новый (или удалить его) в течение следующих 12 месяцев.
  • Вы можете входить в сервисы Google, такие, как Gmail, Карты, YouTube, Google Play или Диск, используя свой старый или новый адрес электронной почты.
  • Каждая учетная запись может изменить свой адрес @gmail.com только трижды (то есть в целом может существовать не более 4 адресов).
  • Старый адрес остается за вами и не может быть использован другим пользователем.

Google предупреждает, что старый адрес Gmail все еще будет отображаться в «некоторых» случаях, но, в качестве примера приводит только старые события в Календаре.

Когда функция заработает, изменить адрес Gmail можно через раздел «Моя учетная запись».

Источник: 9to5google

