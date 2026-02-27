Google тестирует изменения в результатах поиска, чтобы предоставить больше видимости сервисам конкурентов

Google, подразделение Alphabet, собирается вскоре начать тестирование изменений в своих результатах поиска, сообщают Reuters. Это делается, чтобы избежать штрафа Европейского Союза за предоставление преимущества собственным сервисам в поиске по запросам, связанным с гостиницами, рейсами и ресторанами.





Самая популярная в мире интернет-поисковая система разработала несколько предложений, чтобы успокоить конкурентов и регуляторов ЕС после того, как в марте прошлого года ее обвинили в нарушении закона о цифровых рынках (Digital Markets Act). Компания еще не внедрила ни одно из этих предложений после того, как конкуренты пожаловались, что меры были недостаточными. Вопрос заключается в противопоставлении Google вертикальным поисковым сервисам (vertical search services, VSS), связанным с такими секторами, как гостиницы, авиалинии и рестораны, или компаниям в этих секторах.

«Процедуры в рамках Digital Markets Act предоставят Google рекомендации, чтобы сторонние онлайн-поисковые системы и ИИ-провайдеры имели такой же доступ к данным поиска и Android, как собственные сервисы Google», — было заявлено в пресс-релизе Еврокомиссии о начале процедур по обеспечению соответствия DMA.

Поэтому, вскоре ожидаются изменения в выдаче: теперь будут показываться как VSS, так и результаты Google, причем вертикальные поисковые системы с самым высоким рейтингом будут отображаться по умолчанию. Отели, авиалинии, рестораны и транспортные службы с данными в реальном времени («real-time data feeds») будут размещены либо ниже, либо выше списка вертикальных поисковых систем. Изменения в ближайшее время будут внедрены по всей Европе, сначала сфокусировавшись на поиске жилья, но позже их расширят на рейсы и другие сервисы, добавил источник Reuters, не предоставив дальнейших подробностей. Европейская комиссия отказалась комментировать ситуацию, Google пообещал ввести изменения.

«Мы создадим возможность для каждого VSS показывать собственный блок в Поиске. Блок VSS будет заполняться результатами из этого VSS-инвентаря. Этот блок будет иметь тот же формат и информацию для третьих VSS, как и для Google», — говорилось в документе Google.

Предлагаемые изменения могут помочь успокоить Европейскую комиссию, которая является органом защиты конкуренции в ЕС. Штрафы за нарушение Digital Markets Act могут достигать 10 % от глобального годового дохода компании. С 2017 года Google накопил штрафов на сумму 9,71 миллиона евро (примерно $11,5 млрд) за различные антиконкурентные нарушения в Европе. Усиленная борьба ЕС с крупными технологическими компаниями за вытеснение конкурентов также обострила напряжение с США, вызвав угрозы тарифов и ограничения виз против бывшего высокопоставленного чиновника Еврокомиссии, который возглавлял работу над нормативными актами для цифровых сервисов.





«Android по своей сути открыт, и мы уже предоставляем конкурентам доступ к данным поиска в соответствии с DMA», — сказала в заявлении Клэр Келли, старший юрисконсульт Google по вопросам конкуренции.

В итоге, ситуация вокруг Google становится одним из первых серьезных тестов практического применения Digital Markets Act. Если предложенные изменения не убедят регулятора, компания может столкнуться не только с многомиллиардным штрафом, но и с обязательством структурно изменить принципы ранжирования коммерческого контента в ЕС. Это создает прецедент для всей индустрии: крупные технологические платформы фактически вынуждены перестраивать свои алгоритмические модели под новые антимонопольные стандарты Европейского Союза.

Источник: Reuters