Google обновляет дизайн голосового поиска на Android

Шадрин Андрей

Google существенно меняет дизайн голосового поиска на Android и модернизирует его: меняет устаревший интерфейс, добавляет элементы, связанные с ШИ-режимами. Редизайн затрагивает визуал, навигацию и настройки голоса, но пока доступен ограниченному кругу пользователей.

Голосовой поиск можно запустить из виджета на главном экране (включая Pixel Launcher) или из любой строки поиска Google внутри приложения. Запрос обрабатывается сервисом Google Search с открытием стандартной страницы результатов, а ответ озвучивается вслух. Интерфейс с волной из четырех точек существовал уже несколько лет.

Редизайн начинается с центрированной градиентной буквы «G», по бокам которой расположены кнопка «Назад» и меню с тремя точками для перехода к настройкам голоса. Там можно выбрать языки, включить или выключить озвучку результатов и выбрать голос: Cosmo, Neso, Terra или Cassini. Также обновлена темная тема.

Было vs Стало / Screenshot: 9to5google.com

Подсказка показывает надпись «Listening…» («Слушаю…») с той же иллюстрацией лица, что и раньше. Внизу отображается четырехцветная дуга, позаимствованная из AI Mode и Search Live, а над ней — расшифрованный текст запроса. Также появилась более крупная кнопка «Search a song» («Поиск песни»), которая открывает интерфейс поиска музыки с подсказкой «Play, Sing, Hum» («Включи, спой или напевай»). Она заменяет предыдущую анимацию с глобусом. В правом верхнем углу доступен ярлык к истории поиска песен.

Начало развертывания этого обновления наблюдается в версиях 17.1 (стабильная) и 17.2 (бета) приложения Google для Android. Пока что оно доступно не всем. Вероятно, следующим шагом Google станет обновление интерфейса текстового поиска.Напоминаем, что месяц назад Google намеренно заменила поиск Pixel Launcher на поиск из приложения Google — и это было не очень удачным решением. Вместо быстрого и визуально современного поиска Pixel Launcher пользователи получили полноэкранный интерфейс приложения Google, который выглядит устаревшим и более ограниченным функционально, что нивелирует уникальность Pixel.

Скриншот: 9to5google.com

В итоге обновление голосового поиска в приложении Google для Android выглядит скорее косметическим шагом с фокусом на унификацию и ИИ-визуальные элементы. На фоне недавнего неудачного перехода Pixel Launcher на устаревший поиск из приложения Google этот редизайн продолжает стратегию обновления отдельных компоненты, но без системного пересмотра текстового поиска.

Источник: 9to5Google

