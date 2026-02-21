banner
Google закрывает приложение "Погода" на Android: прогноз теперь открывается через Поиск с ИИ

Вадим Карпусь

Google постепенно отказывается от отдельного погодного интерфейса на Android, который пользователи годами воспринимали как фактическое приложение «Погода». Теперь вместо полноэкранного отображения информацию о погоде система перенаправляет на страницу результатов поиска Google по запросу «погода». Первые намеки на эти изменения появились несколько месяцев назад, а теперь процесс выходит на финишную прямую.


Ранее интерфейс «Погода» открывался с ярлыка на главном экране — иконка с солнцем и облаком под логотипом G. После нажатия пользователь попадал в полноэкранный режим со строкой поиска для переключения между сохраненными городами. Вверху появлялся фирменный фон с персонажем Froggy, текущей температурой, дневным максимумом и минимумом, погодными условиями и показателем «ощущается как».

Ниже располагались карусель почасового прогноза и 10-дневный прогноз с возможностью просмотра деталей. Блок «Текущие условия» содержал карточки с данными о ветре, влажности, UV-индекс, атмосферное давление и время восхода и захода солнца. В деталях часа отображались графики осадков, ветра и влажности.

Теперь ярлык ведет непосредственно к Google Search. Обновленная страница получила переработанный блок Froggy, который одновременно показывает текущие условия и почасовой прогноз. Рядом разместилась карусель 10-дневного прогноза с возможностью развертывания, а также выпадающие разделы для осадков, ветра, влажности и качества воздуха (этот пункт появился впервые). Компания также интегрировала AI Overviews — система с помощью искусственного интеллекта формирует краткий итог текущих погодных условий.


Пользователи, которые получили оповещение «The weather page has moved» («Страница погоды перенесена»), больше не видят кнопки «View all details» («Просмотреть все детали»), которая открывала старый полноэкранный интерфейс. Прокрутка вниз на новой странице показывает обычные веб-результаты поиска.

За последние дни все больше устройств переходят на новый формат, и доступ к предыдущему интерфейсу исчезает. При этом развертывание еще не завершилось полностью. Похоже, у пользователей нет возможности оставить привычную предыдущую версию «Погоды». Вероятно, Google решила не поддерживать два отдельных формата погодного опыта и выбрала Search как единую точку доступа.

В Android 17 добавили инструмент DeliQueue: он сделает интерфейс более «плавным»

Источник: 9to5google

