Google Украина представила ресурсы «Путешествуй по Киевской области», «Kyiv Maps» и другие проекты, созданные в рамках кампании «Цифровое преобразование Киева»

Компания Google Украина в партнерстве с Киевской городской государственной администрацией поделилась результатами кампании “Цифровое преобразование Киева”. В рамках данной кампании была проделана большая работа, результатом которой стали несколько специальных сайтов, которые будут интересны как киевлянам, так и гостям города. В целом же разработчики решили показать, как с помощью современных технологий можно повысить туристическую и инвестиционную привлекательность целого города, а также по-новому открыть для себя родной город.

Сайт “Путешествуй по Киевской области” стал дополнением к представленным ранее проектам других областей Украины. С помощью удобной навигации и интерактивной карты все желающие смогут найти на сайте сведения о самых интересных для посещения объектах в Киеве и области. На сайте можно найти много полезной информации, включая готовые варианты туристических маршрутов по Киеву с аудиогидами, видеопрогулки по городу в режиме 360 градусов и многое другое.

Также специально для проекта были созданы 3D-туры по интересным и малодоступным местам Киева. К примеру, таким образом можно попробовать себя в роли диггера и совершить виртуальную прогулку Никольской дренажно-штольневой системой; пройтись по еще строящемуся Подольскому мостовому переходу; подняться по лестнице Дома с химерами и рассмотреть интерьеры этого шедевра архитектуры. Кроме того, даже если вы боитесь высоты, вы сможете с помощью 3D-панорамы оказаться на щите монумента “Родины-Матери” (куда обычно вход для посетителей закрыт) или на смотровой площадке и полюбоваться видами Киева.

Напомним, что с 18 по 20 мая все киевляне и гости столицы могут посетить специальную выставку “Киев VRажає” и лично получить новые впечатления, совершив виртуальный тур по этим необычным локациям. Кроме того, на мастер-классах во время выставки можно узнать, как стать Местным экспертом Google, как с помощью своего смартфона сделать 360-градусные панорамы и виртуальные туры и т.д.

В рамках проекта “Цифровое преобразование Киева” также создана онлайн-платформа «Kyiv Maps» для мероприятий, которые проходят в Киеве. Kyiv Maps – это единая точка входа для семи агрегаторов соответствующих городских департаментов (образование, культура, спорт, медицина и т.д.), которые собирают и актуализируют данные обо всех учреждениях, местах и площадках, услугах, новостях и мероприятиях в этих локациях.

Также для всех поклонников здорового образа жизни и спорта на отдельном сайте Sport.Kyiv Maps собрана единая база всех важных для города спортивных локаций с удобным и простым поиском. На сайте вы узнаете, где можно заниматься спортом в Киеве, включая адреса бассейнов, спортивных площадок и клубов, узнать свежие новости и расписание интересных мероприятий из мира спорта.

Кроме того, на Карты Google были нанесены и верифицированы более 3000 социально значимых объектов Киева; для киевских журналистов совместно с Freedom House был проведен семинар по вопросам свободы слова; а также состоялась целая серия образовательных семинаров для представителей местного самоуправления, малого и среднего бизнеса, для государственных служащих, преподавателей и студентов по основам цифровой грамотности и безопасности в Интернете.

Данная кампания является частью проекта Google “Цифровое преобразование регионов Украины”.

Источник: Google Украина