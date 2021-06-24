Google улучшает безопасность YouTube и Drive — «‎потеряется» часть старых файлов с доступом по ссылке





Компания Google меняет способ обработки обмена ссылками в сервисах Google Drive и YouTube. Это делается с целью повышения безопасности. Вместе с тем, изменения приведут к тому, что публичные ссылки на множество элементов, хранящихся в этих сервисах, перестанут работать. Хотя активные пользователи могут отказаться от использования нового механизма обмена ссылками, файлы и видео, оставленные в неиспользуемых или неактивных учётных записях, могут просто навсегда исчезнуть из поля зрения.

Общие ссылки теперь станут частью новой системы, которая, по словам Google, призвана повысить безопасность. На YouTube новые ссылки будет труднее угадать или получить доступ к видео без явного предоставления доступа. Новые ссылки также влияют на привязывание активности к конкретным учётным записям и требуют от зрителей авторизации в системе, что позволяет отслеживать доступ и связывать его с профилем каждого пользователя.

Эти изменения затронут не все видео. Ролики, загруженные с 1 января 2017 года, уже получили версии ссылок, созданные с помощью обновлённой системы генерации ссылок доступа. Но те ролики, которые были загружены до указанной даты, получили ссылки доступа, созданные без использования этой системы. Именно эти видео и затронут изменения. С 23 июля 2021 года их статус изменится на приватный. Нынешние правила работы с приватными видео блокируют все старые ссылки доступа или интеграцию видео в сайты. Кроме того, доступ к таким видео ограничивается лишь для 50 пользователей. И всем им потребуется иметь учётную запись Google (и авторизоваться в ней), чтобы смотреть приватные ролики. Таким образом, приватные видео исчезнут из общего доступа по старой ссылке.

Те пользователи, которые хотят использовать старую систему общего доступа к видео по ссылкам, должны будут заполнить соответствующую форму (указать свой идентификатор YouTube-канала) до 23 июля 2021 года. Тогда все пользователи, у которых есть старая ссылка на видео, и далее смогут смотреть его и делиться ссылкой с другими людьми. Также сохранится возможность показа встроенных видео на сайтах. При этом сохранится статистика просмотров и комментарии для такого видео. Фактически, для пользователей ничего не изменится, но и обновление безопасности обойдёт их стороной.

Если такой вариант с заполнением формы является неприемлемым, пользователь может открыть общий доступ к роликам, которые раньше были доступны только по ссылке. Тогда смотреть видео смогут все пользователи YouTube, ролик будет появляться в результатах поиска и в рекомендованных видео. Ссылка на видео не изменится, и все связанные с роликом данные сохранятся.

Наконец, если всё же нужно, чтобы видео не было общедоступным, то все затрагиваемые ролики можно заново загрузить на YouTube и установить для них доступ по ссылке. В таком случае ссылки будут создаваться уже с использованием новой системы генерации. Но в таком случае изменятся ссылки на видео, а первоначальные ролики получат приватный статус. И пользователю придётся заново поделиться уже новыми ссылками или интегрировать новые ролики в сайты.

Аналогичные изменения затронут и файлы, хранящиеся в сервисе Google Drive. Также отмечается, что после 26 июля пользователи Google/Gmail получат электронное письмо с предупреждением обо всех файлах, на которые повлияет это изменение. Если в учётной записи пользователя есть ссылки, которые будут затронуты данными изменениями, он сможет отказаться от «обновления безопасности». Но это нужно будет сделать не позже 13 сентября 2021 года. Для пользователей учётных записей Google Workspace решение об изменении статуса ссылок принимает IT-администратор.

Источник: The Verge