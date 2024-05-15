Google упомянула слово «AI» 121 раз и выдавала 1,5 «Gemini» в минуту во время почти 2-х часов презентации I/O

14 мая состоялась конференция Google I/O — традиционное ежегодное мероприятие для разработчиков, на котором компания представляет свои новинки в сфере веб-технологий и сервисов.

На этот раз конференция длилась 110 минут и была полностью посвящена искусственному интеллекту — по собственным подсчетам компании, слово «AI» во время основного доклада Google прозвучало 121 раз. Генеральный директор Сундар Пичаи пошутил, что компания взяла на себя «тяжелую работу» подсчета вместо нас.

Ранее, кстати, издатель словаря Collins назвал AI («ИИ») — самым выдающимся словом 2023 года.

На самом деле большая часть презентации была посвящена именно Gemini (собственной большой языковой модели Google) и ее разнообразным итерациям (компания внедряет LLM практически во все свои предложения — Android, Gmail и Поиск). Интересно, что слово «Gemini», Google говорила даже чаще, чем «AI» — 162 раза (а если учитывать «Gem» и «Gems», то все 170) — фактически компания «выдавала» 1,5 «Gemini» в минуту.

Сайт Android Authority решил поиронизировать с заявления Пичаи и таки провел еще несколько интересных подсчетов:

Слово «Search» / Поиск упомянули 87 раз (но здесь тоже не обошлось без ИИ).

упомянули 87 раз (но здесь тоже не обошлось без ИИ). Название компании «Google» звучало 68 раз.

звучало 68 раз. Android получил только 21 упоминание (на самом деле, это, пожалуй, первый основной доклад Google I/O за последние 10 лет, где Android играл настолько второстепенную роль).

получил только 21 упоминание (на самом деле, это, пожалуй, первый основной доклад Google I/O за последние 10 лет, где Android играл настолько второстепенную роль). Слово «Developer» (на конференции разработчиков!) было сказано 21 раз.

(на конференции разработчиков!) было сказано 21 раз. Soon / Скоро — любимое обещание Google, было сказано 9 раз.

— любимое обещание Google, было сказано 9 раз. In the coming / В скором времени и Later this year / Позже в этом году — неопределенные периоды, которые упоминались по 5 раз.

и — неопределенные периоды, которые упоминались по 5 раз. Available today or Available now / Доступно сегодня или Доступно уже сейчас — 5 раз.

or или — 5 раз. Cлово «Launch» / Запуск во всех его вариациях упомянуто 13 раз, а Available / Доступно — 18 раз.

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