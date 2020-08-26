Google ускоряет Chrome, обещая +10% к скорости загрузки вкладок





Команда разработчиков браузера Google Chrome похвасталась достижением определенных успехов в оптимизации работы ПО. В недавнем обновлении Chrome 86 разработчики внесли два важных улучшения, которые должны существенно ускорить браузер и одновременно сократить потребление энергии на мобильных устройствах.

Первое улучшение касается механизма профильной оптимизации (Profile Guided Optimization, PGO). Это метод оптимизации компилятора, при котором наиболее критичные для производительности части кода могут выполняться быстрее. Механизм PGO использует реальные сценарии, которые соответствуют рабочим процессам пользователей Chrome по всему миру. Суть сводится к том, что наиболее распространенные задачи получают приоритет и быстрее выполняются. Это механизм дебютировал в Chrome M53 на Windows и использовал Microsoft Visual C++ (MSVC). В Chrome M85 разработчики распространили PGO на Mac и Windows, задействовав транслятор Clang. Google уже приступила к развертыванию обновления.

Ссылаясь на собственные результаты тестов, разработчики обещают, что скорость загрузки вкладок увеличится в среднем на 10%.

Второе новшество касается управлениями ресурсами при одновременной работе с большим количеством вкладок. Путем внесения соответствущих оптимизаций разработчики сделают так, что Chrome научится более эффективно распределять ресурсы — отбирать у «спящих» вкладок (тех, что долго находятся в фоне) и давать активным вкладками, с которыми пользователь работает в конкретный момент. Эти оптимизации, как утверждают разработчиками, позволят не только повысить быстродействие и отзывчивость, но и сократить расход оперативной памяти и потребление электроэнергии. Это улучшение уже доступно в канале Beta и вполне может перейти в стабильную ветку к следующему стабильному релизу, если в процессе тестирования с ним не возникнет никаких проблем.

В Chrome 86 также ожидается функция, которая позволит принудительно отключать ненужные таймеры и трекеры JavaScript для вкладок в фоновом режиме, например, те, что проверяют позицию прокрутки. После введения ограничения они будут срабатывать не чаще 1 раза в минуту, как это сейчас реализовано в Apple Safari.

Не так давно браузере Chrome появилась весьма полезная функция группировки вкладок. В свежем обновлении разработчики также добавили наиболее запрашиваемую пользователями удобную возможность быстро сворачивать/разворачивать группы.

Источник: Chromium и The Verge