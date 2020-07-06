Google Chrome будет загружать страницы быстрее и эффективнее расходовать заряд батареи





На пользователей Google Chrome вскоре ожидают еще (как минимум) два важных изменения, которые должны ощутимо ускорить мобильную версию браузера и значительно сократить потребление энергии, в результате чего обновленный Chrome станет еще более привлекательным браузером для пользователей мобильных устройств.

Говоря по существу, после выхода версии Chrome 86 добавится функция, которая позволит принудительно отключать ненужные таймеры и трекеры JavaScript для вкладок в фоновом режиме, например, те, что проверяют позицию прокрутки. После введения ограничения они будут срабатывать не чаще 1 раза в минуту, как это сейчас реализовано в Apple Safari.

Само собой, реальная экономия будет сильно различаться от сценария работы. В то же время разработчикам Google удалось получить дополнительные 2 часа автономной работы (28%) с 36 открытыми в фоне пустыми вкладками и почти 36 минут (13%) при дополнительном воспроизведении видео YouTube в фоне. Да, условия далеки от того, как большинство использует браузер, но все же они не являются надуманными.

На данный момент функция доступна в ранней сборке Chrome 86 с помощью экспериментального флага на странице chrome://flags, хотя и для всех поддерживаемых мобильных и настольных платформ. Как обычно в таких случаях, она может войти в следующую стабильную сборку браузера, хотя вовсе не обязательно. Нельзя исключать и вариант полного отказа от ее внедрения — такое не раз случалось прежде.

Что касается второго новшества, с 1 августа этого года, как известно, все приложения для Android должны будут иметь 64-разрядную версию, а с 1 августа 2021 года поддержка 32-разрядного ПО прекратится совсем. И сейчас Google находится в процессе перевода своих приложений на 64-разрядную архитектуру.

С выпуском стабильной версии Chrome 85, чей релиз намечен на август, 64-разрядный Chrome будет по умолчанию предлагаться для Android 10 и более свежих версий ОС. Уже сейчас 64-разрядными являются тестовые сборки Chrome Dev 85 и Chrome Canary 86. Быстрое сравнение нынешней стабильной версии Chrome 83, которая все еще является 32-разрядным приложением, и 64-разрядной версии Chrome 85 Dev в тестах Octane 2.0 показывает существенный прирост производительности — 15 515 против 16 785.

На фоне недавно вышедшего менее прожорливого Chrome для Windows 10 эти улучшения вселяют надежду на лучшее будущее для польователей браузера Google.

Источник: TheWindowsClub и Neowin