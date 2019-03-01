Google ускоряет Chrome с новой функцией кэширования открытых страниц

Веб-сёрфинг в Chrome станет чуть быстрее и комфортнее благодаря новой функции под названием bfcache (back/forward cache), которая отвечает за сохранение открытых страниц. Если в двух словах, то браузер будет хранить веб-страницы, чтобы при возврате на предыдущую не загружать её по новой.

По сути, это никак не повлияет на открытие новых страниц, однако навигация вперёд-назад при перемещении между ранее открытыми сайтами в пределах вкладки существенно ускорится. Google утверждает, что эти действия в браузере пользователи выполняют довольно часто. По статистике, на них приходится 19% от общего числа открытых страниц в Chrome на Android и 10% – на ПК.

Всё это звучит так, как будто Google добавила очередную банальную функцию, но на самом деле реализовать bfcache было достаточно непросто. Во многом из-за конфиденциальности данных, поскольку это должно гарантировать, что на кэшированных страницах не запущен JavaScript. Кроме того, ещё одна проблема была связана с тем, что веб-страница занимала процесс в памяти и продолжала работать в фоновом режиме. Разработчикам пришлось потрудиться и над этим.

Google планирует встроить новую функцию в Chrome в 2020 году после предварительного тестирования. Подобный способ кэширования открытых страниц уже много лет используют Safari и Firefox, поэтому в данном случае Chrome играет роль догоняющего.

Источник: Engadget