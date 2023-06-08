Google усиливает контроль за посещаемостью офисов — мониторинг пропусков, беседы с прогульщиками и оценка производительности

Google планирует санкции по отношению к сотрудникам, не посещающим офис регулярно. Компания обновила свою политику гибридной работы: она включает отслеживание посещаемости офисов, противодействие нерегулярному посещению и включение посещаемости в обзоры производительности сотрудников.

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Директор по персоналу Google Фиона Чиккони направила сотрудникам электронное письмо, в котором были удвоены нормы посещаемости офиса: «ничто не заменит личную встречу». Руководители команды будут рассылать напоминания работникам, которые систематически отсутствуют в офисе.

«Конечно, не все верят в «волшебные разговоры в коридоре», но нет никаких сомнений в том, что совместная работа в одной комнате имеет положительное значение. Многие из продуктов, которые мы представили на I/O и Google Marketing Live в прошлом месяце, были задуманы, разработаны и созданы сотрудниками команд, работающими бок о бок. Мы надеемся, что те, кто работает удаленно и живет недалеко от офисов Google рассмотрят возможность перехода на гибридный график работы. В наших офисах вы будете теснее связаны с сообществом Google».

Уже утвержденные удаленные работники могут подлежать повторной оценке, если компания посчитает существенными изменения «в бизнес-потребностях, роли, команде, структуре или местоположении».

В США компания будет периодически отслеживать, соблюдают ли сотрудники график посещаемости офиса с помощью пропусков. В настоящее время руководители рассматривают возможности и местные требования для внедрения аналогичных мер в других странах. Если работники не соблюдают политику посещений в течение длительного времени, отдел кадров сообщит о следующих шагах. В будущем возможность полностью удаленной работы будет предоставляться только в виде исключения.

Представитель Google Райан Ламонт рассказал CNBC, что гибридный подход компании к офисному графику разработан, чтобы взять лучшее из личного общения и возможностей работы дома. Теперь, когда Google использует этот способ работы более года, компания официально интегрирует его во все политики относительно рабочих мест. Ламонт добавил, что данные о пропусках, которые просматривают руководители компаний, являются совокупными, а не индивидуальными.

Новая политика посещаемости – самая жесткая попытка компании вернуть сотрудников в физические офисы. Оптимизация посещаемости – следствие борьбы компании за экономию и конфиденциальность. Компания оптимизировала офисы, предлагая некоторым сотрудникам совместные рабочие места, урезала предоставление оргтехники и отказалась от строительства некоторых офисных комплексов. В январе Google объявил о сокращении 12 000 рабочих мест.

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Источник: CNBC