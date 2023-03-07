«Офисы превращаются в города-призраки». Сундар Пичаи встал на защиту новой политики совместного использованию рабочих столов в офисах Google

Генеральный директор Google Сундар Пичаи говорит, что некоторые сотрудники появляются в офисах только два раза в неделю, и новая политика совместного использования рабочего пространства должна сэкономить расходы компании на аренду недвижимости.

«Очевидно, что руководители пытаются быть эффективными и сэкономить деньги. Кстати, есть люди, которые приходят на работу и жалуются, что вокруг них только пустые столы. Работа в «городе-призраке» — не очень приятный опыт», — говорит Пичаи.

В прошлом месяце CNBC опубликовал статью о планах Google по общему использованию рабочих столов для сотрудников с целью снижения затрат в пяти крупнейших офисах облачного подразделения.

Пичаи отметил, что многие сотрудники посещают офис только два раза в неделю, что свидетельствует о неэффективном использовании рабочего пространства:

«У нас очень дорогая недвижимость, которая используется только в 30% случаев».

На общем собрании вице-президент по стратегии и операциям Google Cloud Анас Осман сказал, что только треть сотрудников приезжают в офисы четыре раза в неделю. В рамках пилотного проекта теперь они получат общие рабочие столы, которыми будут пользоваться с коллегами по очереди.

«Эти столы использовались примерно в 35% случаев в течение четырех или более дней. Это хороший способ стать более эффективными и оптимизировать работу», — сказал Осман.

По его словам, пилотный проект уже повысил продуктивность в командах.

Сундар Пичаи подчеркнул, что новая политика предназначена только для сотрудников облачного подразделения (которое составляет около 25% рабочей силы компании), и добавил, что компания предоставляет командам «свободу в экспериментах».

В четвертом квартале 2022 года подразделение Google Cloud заработало $7,32 млрд — на 32% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, но меньше, чем прогнозируемая сумма. В целом в четвертом квартале Google заработала $13,62 млрд чистой прибыли и $59,97 млрд за год. Оба показателя меньше цифр 2021 года.

Политика совместного использования рабочих столов является следующим шагом компании по сокращению затрат в борьбе со сложной глобальной экономической ситуацией. Ранее Alphabet объявила об увольнении 12 000 сотрудников во всех командах, включая отделы, ответственные за набор персонала и некоторые корпоративные функции, а также группы инженеров и продуктов.

Источник: CNBC