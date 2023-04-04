Тотальная экономия в Google: сокращают кафе, фитнес и транспорт, Chromebook вместо MacBook, степлеры и скотч нужно будет брать на ресепшене

Финансовый директор Google Рут Порат сообщила в корпоративном электронном письме о сокращении дополнительных услуг для сотрудников. В отдельных документах речь идет о сокращении занятий фитнесом, выдачи степлеров, скотча и снижение частоты замены ноутбуков. Сообщается также, что Google отказался оплачивать оставшуюся часть декретных и медицинских отпусков уволенных сотрудников.

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Финансовый директор дважды упомянула в письме 2008 год, как один из самых трудных для компании. «В 2008 году наши расходы росли быстрее, чем доходы. Мы оптимизировали использование машин, уменьшили наши инвестиции в недвижимость, сократили бюджеты кафе, мини-кухонь и использование мобильных телефонов, а также отказались от дочерней компании по производству гибридных автомобилей».

Сотрудники Google, не занимающие инженерных должностей, но нуждающиеся в новом ноутбуке, теперь будут получать Chromebook. Ранее им были доступны Apple MacBook и другие варианты. Это ограничение также должно способствовать лучшей конфиденциальности данных. Компания сообщила, что CloudTop, внутренняя виртуальная рабочая станция, будет «рабочим компьютером по умолчанию» для сотрудников Google. Также сотрудникам потребуется одобрение как минимум директора, если им необходим аксессуар дороже $1000 и он не доступен внутри компании.

В феврале компания попросила своих сотрудников совместно использовать рабочие столы через несколько дней и, как ожидается, перейдет к использованию CloudTop в качестве рабочих станций.

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Степлеры и скотч больше не поставляются на печатные станции по всей компании в рамках «инициативы по повышению эффективности затрат», согласно отдельной внутренней директиве по объектам. В ряде были изъяты степлеры и скотч, сотрудников попросили брать их на ресепшене в случае необходимости.

В документе говорится, что программы питания, фитнеса, массажа и транспорта были разработаны для того времени, когда сотрудники приезжали в офис пять дней в неделю. Теперь, когда большинство из них работает 3 дня в неделю, были сокращены избыточные автобусы и оздоровительные занятия в непопулярные дни.

Ожидается закрытие корпоративных кафе по понедельникам и пятницам, а также закрытие некоторые объектов, которые теперь мало используются. В январе Google объявил о сокращении 12 000 рабочих мест, что составляет около 6% персонала. Среди прочих, компания уволила более двух десятков штатных массажистов в США.

Источник: CNBC