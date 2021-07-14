Google в два раза снизит комиссии для новых игр в Stadia — пониженная ставка 15% будет действовать на первые три миллиона долларов годовой выручки

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В рамках саммита для разработчиков игр Google объявила о снижении 30-процентного сервисного сбора до 15% для новых игр Stadia — пониженная ставка будет действовать с 1 октября 2021 года до конца 2023 года на первые три миллиона долларов выручки в год (далее будет применяться обычная 30-процентная ставка).

В начале года Google закрыла свои студии по разработке игр Stadia и переключилась на сотрудничество со сторонними издателями. Новая инициатива со снижением комиссии явно нацелена на привлечение интереса сторонних разработчиков к облачной платформе, чьё будущее в свете череды сомнительных решений и оттока талантливых разработчиков пока не внушает особого оптимизма. Важно отметить, что существующие игры, загруженные на платформу до 1 октября 2021 года, скидки не получат.

Это уже не первая такая инициатива со снижением комиссии для разработчиков от Google — в марте поисковый гигант вслед за Apple анонсировал сокращение сервисного сбора в магазине приложений Play Store до 15% на первый миллион долларов годового дохода. Изменения вступили в силу с 1 июля.

В данном контексте будет уместно вспомнить, что Microsoft c 1 августа снизит комиссию в Windows Store для всех разработчиков игр для Windows с 30% до 12%.

На этом же саммита для разработчиков игр Google анонсировала новые возможности в Android 12 — специальный дашборд с игровыми функциями и возможность запуска приложений прямо при загрузке.