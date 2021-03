Google снизит сервисный сбор в Play Store до 15% на первый миллион долларов годового дохода для всех разработчиков с 1 июля

Google снизит 30-процентный сервисный сбор в Play Store до 15% для разработчиков Android по всему миру — пониженная ставка начнет действовать с 1 июля 2021 года на первый миллион долларов выручки в год (далее будет применяться обычная 30-процентная ставка).

Ранее Apple первой снизила комиссию в App Store с 30% до 15% — новые правила вступили в силу с 1 января 2021 года для разработчиков с доходом меньше миллиона долларов в год. Теперь же Google последовала примеру купертиновского гиганта, с той лишь разницей, что ее скидка будет действовать для всех на первый миллион долларов выручки в год, а с остальной части компания будет взимать 30-процентные комиссионные. То есть, воспользоваться скидкой на первый миллион долларов выручки в год смогут не только начинающие разработчики, но и крупные компании с многомиллионной выручкой.

В Google отмечают, что всего 3% разработчиков Android фактически взимают плату либо за загрузку приложений, либо за цифровые покупки внутри, и только 1% зарабатывает более 1 миллиона долларов в год.

Комментируя изменения в политике сервиса, в Google заявили, что внедрение сниженных комиссий в равной степени ко всем компаниям представляется руководству справедливым подходом в соответствии с миссией Google по оказанию поддержки разработчикам любого размера.

Google взимает 30-процентную комиссию с любых покупок в Google Play Store с тех пор, как он впервые был запущен как Android Market в 2008 году. Правда, с самого начала Google утверждала, что «не взимает комиссий», а 30-процентные отчисления идут «операторам связи и на плату счетов». Эти правила оставались неизменными все это время. Единственное исключение — подписки. В 2018 году Google (и тоже вслед за Apple) анонсировала сокращение сервисного сбора до 15% для подписочных сервисов при условии оформления пользователем годовой подписки.

30-процентный сервисный сбор в магазинах Play Store и App Store в последнее время у всех на слуху в связи с продолжающимся конфликтом между Apple и Epic (основной суд пройдет 3 мая 2021 года), а также антимонопольными разбирательствами в отношении Google и Apple в ЕС и США. Поисковый гигант является фигурантом масштабного расследования Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC), в которое также вовлечены Amazon, Apple, Facebook и Microsoft. В начале месяца Reuters сообщало, что антимонопольные органы ЕС уже дописывают акт по жалобе Spotify и вскоре официально выдвинут Apple обвинения в недобросовестной конкуренции. Так что мотивы Google в данном случае очевидны.

Комментируя решение Google снизить сервисный сбор до 15% глава Epic Games Тим Суини заявил, что Google и Apple синхронно меняют свою монополистическую политику в собственных интересах, чтобы в итоге большинство разработчиков отказалось от борьбы, а они могли продолжать зарабатывать на приложениях со ставкой в 30%.

It's a self-serving gambit: the far majority of developers will get this new 15% rate and thus be less inclined to fight, but the far majority of *revenue* is in apps with the 30% rate. So Google and Apple can continue to inflate prices and fleece consumers with their app taxes.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) March 16, 2021