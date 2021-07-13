В Android 12 появится функция запуска игр ещё во время их загрузки





В грядущей версии операционной системы Android 12 появится новая функция, ориентированная на любителей мобильных игр. Она позволит играть в игры ещё по мере их загрузки. Для чрезвычайно больших игр это может быть очень полезно, так как пользователям не придётся ожидать длительной загрузки, чтобы перейти в игру и начать играть.

Следующая анимация позволяет наглядно почувствовать разницу в двух подходах к запуску игр. Для сравнительно небольшой игры объёмом 127 МБ новая функция позволяет зайти в игру и приступить к игровому процессу ещё до того, как закончится обычный процесс загрузки на расположенном слева смартфоне. Разница весьма заметна, и Google заявляет, что уже «видит, что игры готовы открываться как минимум в 2 раза быстрее».

Данная функция работает с играми, которые используют систему Play Asset Delivery. Как заявляет Google, при использовании данной системы разработчикам не нужно будет ничего делать, чтобы активировать эту функцию. Новая функция запуска игр по мере их загрузки станет доступна участникам тестирования Android 12 в предстоящий понедельник.

В рамках проведения Games Developer Summit 2021 компания Google также анонсировала новую игровую панель для Android 12, которая обеспечит лёгкий доступ к таким утилитам, как захват экрана и запись. Игровая панель станет доступна на «избранных устройствах» позже в этом году.

Источник: The Verge