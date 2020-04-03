Google выделила $6,5 млн на борьбу с распространением фейков о коронавирусе





Когда речь идёт о потенциально смертельном респираторном заболевании, таком как COVID-19, то от точности и достоверности информации могут зависеть вопросы жизни и смерти. Чтобы информация была наиболее точной, компания Google заявила о выделении $6,5 млн на финансирование организаций, борющихся с дезинформацией во всем мире. При этом речь идёт о фокусировке именно на коронавирусе. Эта инициатива позволит компании подойти к решению проблемы с разных сторон, работая с широким кругом некоммерческих организаций.

В качестве одного из примеров, инициатива поискового гиганта Google News Initiative увеличит свою поддержку First Draft. Организация помогла журналистам осветить пандемию, предоставив онлайн центр ресурсов по коронавирусу, а также тренинги и моделирование кризисов. Часть нового финансирования также пойдёт на некоммерческие проекты по проверке фактов, такие как Full Fact и Maldita.es. По данным Google, эти организации сосредоточат свои усилия на европейских странах, таких как Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания, где были зафиксированы высокие показатели подтверждённых случаев COVID-19. Они смогут «усилить экспертов, поделиться тенденциями и сократить распространение вредоносной ложной информации», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, Google будет сотрудничать с Meedan. Это некоммерческая группа журналистов и экспертов в области общественного здравоохранения. Совместными усилиями планируется работать над созданием базы данных для помощи журналистам. Примечательно, что компания также экспериментирует с тем, как лучше всего разместить специальную страницу с проверками фактов в разделе COVID-19 сервиса Google News.

Помимо Google, правительства также работают над решением этой проблемы. В марте правительство Великобритании заявило, что предоставит £500 тыс. (около $623 тыс.) для борьбы с дезинформацией, связанной с коронавирусом. Причем часть этого финансирования пойдёт на лидеров мнений в социальных сетях. В обоих случаях финансирование вряд ли полностью решит проблему, но может снизить распространение дезинформации и тем самым – спасти жизни.

Добавим, другие технологические компании, такие как Samsung и Sony, также делают свой посильный вклад в общие усилия по оказанию помощи во время пандемии. Например, Sony учредила фонд в размере $100 млн, предназначенный для помощи медицинскому персоналу, обучающимся на дому студентам, и творческим работникам, сильно пострадавшим от вируса.

Напомним, ранее поисковый гигант Google запустил собственный веб-ресурс, посвященный пандемии коронавируса Covid-19.

Источник: Engadget