Поисковый гигант Google запустил собственный веб-ресурс, посвященный пандемии коронавируса Covid-19





Компания Google запустила собственный сайт, посвященный пандемии коронавируса Covid-19. Его основная задача — предоставлять интернет-пользователям достоверную информацию о недуге из проверенных источников, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Зайдя на данный веб-ресурс, можно прочитать краткое описание вируса, узнать перечень симптомов, наличие которых должны вызвать у человека подозрение, что он заражен именно Covid-19, получить рекомендации по профилактике заболевания, а также сделать пожертвование в пользу спецфонда ВОЗ COVID-19 Solidarity Response Fund, средства с которого направляются на помощь в отслеживании распространения Covid-19, поддержку медучреждений по всему миру, работающих с пациентами, подхватившими новый коронавирус, и лабораторий, где он изучается (сама Google при этом готова выделить до $5 млн на то, чтобы до 30 апреля на каждый пожертвованный пользователями доллар жертвовать своих два доллара). Помимо этого, на сайте представлены ссылки, перейдя по которым можно прочесть о вирусе на сайтах ВОЗ и CDC, и онлайн-карта распространения Covid-19.

Некоторые из видео, представленных на веб-ресурсе Google, посвященном Covid-19.

Судя по тому, что на веб-ресурсе американского поискового гиганта основной акцент сделан на информации от CDC, на данный момент сайт ориентирован в большей степени на пользователей из США.

Источник: Google